India | il monsone avanza | ha raggiunto il Mar Arabico centrale

India : il ciclone Vayu si indebolisce - il monsone si muove verso nord-est : In seguito all’indebolimento del ciclone Vayu , il monsone ha iniziato a muove rsi su alcune zone dell’ India nord-orientale: lo ha reso noto il Dipartimento meteorologico India no. Il ciclone ha iniziato a svilupparsi sul Mar Arabico la settimana scorsa, disturbando gli schemi dei venti e bloccando il movimento del monsone dalla punta più a sud della penisola India na. “Oggi è ripresa l’attività del monsone e ha portato ...

Meteo India : il monsone raggiunge il Kerala - ondate di caldo in tutto il Paese : Il monsone ha infine raggiunto il Kerala sabato, in ritardo di una settimana, dando quindi inizio ai 4 mesi della stagione delle piogge in India. Il ritardo ha causato una carenza di precipitazioni, il 45% in meno della media nei primi 9 giorni del mese, secondo quanto reso noto dal Dipartimento Meteorologico Indiano. Nel frattempo non cessa l’ondata di caldo: nella capitale del Kerala la colonnina di mercurio ha raggiunto +43,8°C, 4°C al ...