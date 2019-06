In attesa di «Toy Story 4» il botteghino piange

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Maurizio Acerbi È stato il peggior fine settimana di questo 2019, pur migliore rispetto ad analogo periodo di un anno fa, indel lancio di Toy4 che, sicuramente, porterà risultati positivi a tutto il movimento. Tra le novità del fine settimana, quella andata decisamente bene, un po' a sorpresa per la tematica raccontata, è Arrivederci professore. Il film, interpretato da Johnny Depp, ha come protagonista un professore universitario, condannato a morte da una malattia. Così, l'uomo decide di vivere in maniera anticonvenzionale i suoi ultimi mesi di vita, sperimentando piaceri mai provati, parabola sul saper cogliere l'attimo. Il film, ha esordito in prima posizione, con un incasso di 515.484 euro. C'era una discreta, tra gli amanti del genere horror, per l'uscita di La bambola assassina, ovvero il «reboot» dell'omonima pellicola che ha dato il là ad una delle ...

