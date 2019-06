Il mondo rischia un apartheid climatico L' allarme dell' esperto Onu

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Ilè sempre più esposto al rischio di un “”, in cui i ricchi pagano per scappare dal caldo e dalla fame provocati dall’aggravarsia crisi climatica, mentre il resto’umanità è condannato a soffrire. È un quadro desolante quello che emerge dal rapporto di Philip Alston, relatore specialee Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti umani.Secondo Alston, è molto probabile che gli impatti del riscaldamento globale compromettano non solo i diritti basilari alla vita, all’acqua, al cibo e alla casa per centinaia di milioni di persone, ma anche la democrazia e lo stato di diritto.Durante un incontro a Ginevra, intitolato “Climate change, poverty and human rights”, Alston ha anticipato il contenutoa sua nuova ricerca, che sarà presentata ...

