Il mondo di Elden Ring sarà desolato e in rovina

(Di martedì 25 giugno 2019) Al di fuori della difficoltà, un altro aspetto tipico del franchise dei Souls sviluppato da FromSoftware è stato il loro. Spesso abbandonati e desolati, i giochi della serie ci hanno trasportato in mondi in cui la civiltà è crollata molto tempo fa., il prossimo gioco dello sviluppatore, sembra proprio che continuerà questa tradizione. Sapevamo già che sia la trama che il gameplay si sarebbero basati fortemente su Dark Souls. Con il passaggio ad un gioco open world, la gente si chiedeva se forse sarebbe cambiato qualcosa con. Il director Hidetaka Miyazaki ha confermato a IGN che ilmolto simile ai giochi Souls, ine pieno di desolazione."Ci saranno le rovine buie sotterranee che ci si aspetta da noi. Creare un gioco più aperto è una grande sfida per noi. Se dovessimo aggiungere delle città in più, diventerebbe un po' eccessivo, così abbiamo ...

