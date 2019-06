Il migliore ristorante del mondo è il Mirazur di Mentone

50 Best : il Mirazur dello chef Mauro Colagreco è il ristorante migliore del mondo 2019 : Mauro ColagrecoGaggan AnandVirgilio MartinezRenè RedzepiLa lista dal 51 al 120: 3 nuovi italianiUn boato ha scosso le mura del Marina Bay Sands di Singapore durante la serata per la proclamazione della lista di ristoranti più influente del mondo: The World’s 50 Best Restaurants. A salire sul palco finalmente come vincitore, Mauro Colagreco del ristorante Mirazur a Mentone, esattamente sul confine con l’Italia. Secondo posto al Noma 2.O. Terzo ...