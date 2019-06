Il lavoro c' è ma non si trova | oggi l' evento del Mattino al Museo Diocesano

Il lavoro c'è ma non si trova : martedì l'evento del Mattino al Museo Diocesano : Nei prossimi cinque anni (secondo l?ultimo rapporto Excelsior di Unioncamere e Anpal) le imprese industriali cercheranno in Italia 270mila unità nel settore della digital transformation...

Destiny 2 : il nerf del Signore dei Lupi non arriverà nell'immediato per non sovraccaricare di lavoro il team : Come segnala Eurogamer.net, Bungie ha rinviato i piani per nerfare il fucile Lord of Wolves (Signore dei Lupi) di Destiny 2 al fine di "preservare l'equilibrio tra lavoro e vita" del team di sviluppo.Nel tentativo di risolvere i precedenti problemi di bilanciamento, il Signore dei Lupi è diventato un'arma micidiale nel PvP.Riconoscendo il problema in un recente aggiornamento di Bungie, il direttore creativo Luke Smith ha ammesso che "i ...

Landini attacca Salvini : “la vera sicurezza è non morire sul lavoro” : A chi sbandiera tutti i giorni il vessillo della sicurezza, il segretario della CGIL fa notare che il vero tema è un altro: quelle delle morti sul lavoro. Una situazione nettamente peggiorata, con un aumento delle morti sul luogo di lavoro. Il problema è che non si investe sulla sicurezza. Così Maurizio Landini ad “Avanti pop” la festa del sindacato a La Spezia: La situazione e’ peggiorata, c’e’ un aumento delle ...

La Cgil attacca il M5S - tradisce lavoro e non mantiene promesse : Il M5S "attacca la Cgil. Secondo loro difende peggio del governo i lavoratori. Ma non parla delle troppe "gaffe" (o "favori") di un esecutivo a trazione leghista che fa condoni, blocca opere pubbliche, divide il Paese, e' assente nelle grandi vertenze". Cosi' su Twitter il portavoce del segretario generale della Cgil. "Non parliamo - si legge ancora - delle promesse non mantenute o tradite: ripristino dell'articolo 18, diminuzione del ...

Lewis Hamilton F1 - GP Francia 2019 : “E’ stato un capolavoro. Vittoria facile? Non direi - ho sudato molto…” : E sono 79 in carriera. Lewis Hamilton continua a macinare i suoi avversari e fa suo anche il GP di Francia 2019, ottava prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Le Castellet si è assisto ad un vero e proprio dominio, frutto dell’abilità del britannico ed anche di una Mercedes impressionante. Non a caso il cinque volte iridato ha sfiorato anche il giro più veloce della corsa, stabilito da Sebastian Vettel con gomme nuove soft, sfruttando ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come dare veri incentivi per migliorare il lavoro : Per motivare una persona a far qualcosa, non è strategico minacciarla di controlli o punizioni. Meglio puntare su una ricompensa

Meglio tacere per non perdere il lavoro! Lo sfogo di Adriana Volpe contro la Rai : Adriana Volpe, il durissimo sfogo fa riflettere. La bella showgirl Adriana Volpe ha criticato apertamente le scelte editoriali compiute da Carlo Freccero, direttore di Rai2. La Volpe si è sfogata con un lungo post pubblicato su Instagram nel quale ha analizzato i dati di ascolto degli ultimi prodotti della rete, confrontandoli con quelli realizzati dal programma del quale è a capo. E proprio non capisce il perché di certe scelte.-- Cosa ha la ...

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : “Abbassare le tasse richiede lavoro - non interviste” : Luigi Di Maio ha risposto a Matteo Salvini, che ha minacciato di lasciare il governo, sottolineando che "La Lega ha vinto le elezioni europee, non può continuare a dire che è colpa degli altri, sembra che stia all’opposizione e non al governo", mentre le tasse si abbassano "con il lavoro e non con le interviste sui giornali".Continua a leggere

Istat : “31 - 5% delle donne non cerca un lavoro per motivi legati a maternità o cura. Colpa del welfare familista” : Per le donne continua ad essere difficile conciliare l’attività lavorativa con quella di cura. A metterlo nero su bianco è l’Istat nel rapporto 2019, presentato oggi a Montecitorio, secondo cui la posizione debole delle donne nel mercato del lavoro è uno dei punti critici per lo sviluppo dell’Italia. I numeri parlano chiaro: nel 2018, il 31,5 per cento delle donne tra i 25 e i 49 anni senza lavoro non cerca o non è disponibile ...

Salario minimo : Consulenti - aumento costo lavoro non inferiore a 20% : Milano, 20 giu. (Labitalia) - L'introduzione di un Salario minimo orario di 9 euro lordi per tutti [...]

Esce per andare al lavoro - 15enne sparisce nel nulla : trovato morto non lontano da casa : Il quindicenne Jack DeBord era sparito di casa domenica senza lasciare tracce. Sono scattate immediatamente le ricerche e la denuncia di scomparsa alla polizia. Per ore si è sperato che potesse avere avuto un incidente ma purtroppo i soccorsi hanno rinvenuto il suo corpo senza vita.

Veltroni : Nel calcio non esistono nemici - solo professionisti. Sarri alla Juve è lavoro : L’annuncio di Sarri alla Juve ha scatenato una miriade di reazioni e commenti. Non solo critiche però per la scelta di Agnelli di cambiare completamente gioco ai bianconeri e di scommettere sul tecnico toscano. Walter Veltroni sulla Gazzetta dello Sport confessa “di amare il calcio che punta al risultato, di non essere un patito dei manierismi estetizzanti”, ma nonostante questo aspetta di vedere Sarri all’opera sulla ...

La guerra con la Cina non conviene A rischio 2 - 23 mln di posti di lavoro : Si sostiene spesso che la Cina abbia da perdere molto più degli Stati Uniti nel caso di una guerra commerciale. Ma in guerre spesso vince non chi ha meno da perdere, ma chi è disposto a sostenere le perdite più a lungo e ad un anno dalla corsa per la Casa Bianca, Donald Trump potrebbe avere minore capacità di resistenza. Secondo le ultime stime, infatti, uno scontro frontale con Pechino potrebbe far perdere fino a un ...

Morgan - rinviato lo sfratto. Il cantante : “Non ho un tetto e nemmeno un luogo di lavoro - mi rimangono debiti” : È stato rimandato al 25 giugno lo sfratto di Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, dalla sua casa di Monza, previsto per questa mattina, in esecuzione del pignoramento deciso dal Tribunale di Monza a fine 2017. FQ Magazine Morgan, rinviato lo sfratto: ecco perché Le trattative intercorse tra il legale di Morgan, l’avvocato Renato Moraschi, il ...