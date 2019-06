Il Guardian Con di Destiny ha raccolto $3 | 7 milioni per beneficenza

eurogamer

(Di martedì 25 giugno 2019) Spesso quando si inizia a parlare delle community legate al mondo del gaming lo si fa per sottolinearne i comportamenti tossici e un atteggiamento negativo ma ci sono anche i casi molto positivi, quelle occasioni in cui i gamer si uniscono per sostenere delle buone cause ottenendo risultati notevolissimi. Questo è il caso delCon e dei fan dell'universo di.Come riportato da VG247.com, ilCon è una convention con base in quel di Miami che grazie al proprio livestream annuale è riuscita a raccogliere l'impressionante cifra di $3,7. Questo denaro verrà donato al St. Jude Children's Research Hospital, un complesso che si occupa del trattamento e della ricerca di patologie gravi che colpiscono i bambini come leucemia e cancro.La serie di dirette è partita il 16 giugno ed è terminata il 23 suddividendosi in slot caratterizzati da ospiti differenti. Lo slot ...

alcinx : RT @radio3mondo: Sulle relazioni tra USA e Iran troviamo un articolo di opinione scritto dal politico #BernieSanders sul @guardian dal tito… - Radio3tweet : RT @radio3mondo: Sulle relazioni tra USA e Iran troviamo un articolo di opinione scritto dal politico #BernieSanders sul @guardian dal tito… - radio3mondo : Sulle relazioni tra USA e Iran troviamo un articolo di opinione scritto dal politico #BernieSanders sul @guardian d… -