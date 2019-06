Il grande cinema al Teatro Antico | i Premi e le masterclass del Taormina Film Fest 2019

Lucrecia Martel presidente della giuria internazionale di Venezia 76 - Barbera «La più grande regista del cinema Latino Americano - una delle maggiori al mondo» : Lucrecia Martel presidente di giuria a Venezia 76, l'annuncio di Alberto Barbera grande novità per la Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia 2019. Dopo l’annuncio del Leone ...

Film in uscita al cinema - da Il grande salto a Climax e Beautiful Boy : cosa vedere e cosa no : Climax di Gaspar Noé. Con Sofia Boutella, Kiddy Smile, Romain Guillermic. Francia 2018. Durata: 90’. Voto: 3,5/5 (DT) Metà anni Novanta, una quindicina di ballerini di vogue dancing si ritrovano da soli in uno spazio enorme (sala da ballo, corridoi, stanze e bagni) per tre giorni di prove. Nella sala grande tra passi di danza, mosse di anca e bacino, qualcuno ha messo della droga nella sangria. La situazione degenera. ...

Franco Zeffirelli si è spento a 96 anni : il cinema piange un grande maestro del Novecento : E' morto la leggenda del cinema e del teatro italiano Franco Zeffirelli. Il regista aveva 96 anni. "Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maes

Film Italiani al Cinema weekend 14 giugno 2019 : “Il grande Salto” l’esordio di Giorgio Tirabassi alla regia : Film Italiani al Cinema: Tirabassi e Memphis con "Il Grande Salto", c'è anche Arberia L’estate sta cominciando, ma il Cinema non si è ancora fermato. Siamo alle ultime battute e nel weekend del 14 giugno (giorno di uscita) è senza dubbio “Il Grande Salto” di Medusa Film a vestire i panni di ...

Venezia 76 Leone D’Oro a Pedro Almodovar - il messaggio di Alberto Barbera «il più grande del cinema spagnolo dai tempi di Bunuel» : Venezia 76, il primo ospite è Pedro Almodovar premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Arriva il messaggio del direttore di Alberto Barbera Mancano quasi 3 mesi, ma i lavori per Venezia 76 proseguono ininterrottamente. Il direttore artistico Alberto Barbera, dopo aver visitato il Lido più volte in questi ...

Film italiani al cinema 9 maggio 2019 : Il grande Spirito e Solo Cose Belle : Sergio Rubini con Papaleo, Kristian Gianfreda esordisce alla regia Inizia un nuovo weekend con i Film italiani al cinema. Ma Cosa Ci Dice il Cervello si conferma per la terza settimana consecutiva il titolo italiano più visto con un incasso settimanale di € 608.317 (complessivo ...

Il grande Spirito : trama - cast e curiosità del film al cinema : Il Grande Spirito: trama, cast e curiosità del film al cinema Arriva al cinema il nuovo film di Sergio Rubini, intitolato Il Grande Spirito. Si tratta di una commedia amara, la storia di un’amicizia improvvisata, un incontro fortuito tra due perdenti ambientato nella periferia di Taranto. Ecco la trama, il cast e alcune curiosità sul nuovo film al cinema. Il Grande Spirito: trama A Taranto, in un quartiere della periferia, nel ...

Cinema - la Cina vista dall’Italia : la ‘Via della seta’ passa anche dal grande schermo : Per il secondo anno di seguito il pubblico del Bif&st – Bari International Film Festival, ha avuto l’occasione di avviCinarsi alla Cinematografia cinese, attraverso un evento organizzato da Apulia Film Commission, con il patrocinio dell’Istituto italiano di cultura a Shanghai. Il forum China Insight in quest’edizione ha fatto un passo avanti, focalizzandosi anche sul rapporto con il Paese orientale, vissuto nel corso del tempo da critica ed ...

Cinema - la fuga sui tetti di Sergio Rubini e Rocco Papaleo in ‘Il grande spirito’ : A volte l’idea per realizzare un film può venire da molto lontano. Quella che ha portato Sergio Rubini a girare "Il grande spirito" risale addirittura alla sua infanzia, quando il padre gli raccontava tante storie sugli Indiani d’America, che lo avevano fatto appassionare alle loro vicende. Così, dopo aver impersonato per tante volte la parte del pellerossa mentre da bambino giocava con gli amici di Grumo Appula, l’attore aveva pensato di ...

Il grande Spirito film al cinema : cast - recensione - curiosità : Il Grande Spirito è uno dei film al cinema dal 9 maggio 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il Grande Spirito: cast e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2019 REGIA: Sergio Rubini cast: Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Bianca Guaccero, Ivana Lotito, Alessandro Giallocosta, Ilaria Cangialosi, Geno Diana, Antonio Andrisani, Cosimo ...

Andò nel grande cinema : Viviamo in un tempo in cui vengono annunciate false rivoluzioni e false promesse, c'è un aspetto illusionistico della politica di oggi che non vuole altro che mantenere il potere per il potere ". " Il ...

Andò nel grande cinema : " La politica è condannata alla finzione, è più o meno quello che sta accadendo oggi ". " Il potere ha delegato all'economia ogni decisione perché non è in grado di prenderne ". Politica e potere ...