Il diesel del futuro sarà prodotto dai cianobatteri dell' Oceano?

Toh - guarda - l’elettrico inquina più del diesel! : Passando in edicola, ci cade l’occhio sulla prima pagina di Libero e ci scappa una risata, sonora, non “mentale”. L’edicolante dice che da quando l’ha visto si fa domande. E di colpo nasce un dibattito animato e interessante con altri clienti presenti in negozio. “Ma come? Ce la menano tanto con l’elettrico, tutti sollevano la […] L'articolo Toh, guarda, l’elettrico inquina più del diesel! ...

diesel più inquinante dell’Elettrico? : Molti articoli escono periodicamente su questo argomento, in cui si fanno confronti tra Diesel e Elettrico, ma vengono omessi, forse volontariamente, alcuni dati fondamentali. Come ci segnala il Dott. Flavio Galbiati, in questi casi si fa riferimento solo alle emissioni di CO2, senza considerare minimamente le emissioni inquinanti che incidono sulla qualità dell’aria nelle aree urbane (polveri sottili, ossido di azoto, ecc…). ...

dieselgate - il Tar del Lazio conferma multa di 5 milioni di euro a Volkswagen : Cinque milioni di euro: è questa la multa che dovrà pagare Volkswagen per aver commercializzato in Italia vetture turbodiesel dotate dell’ormai celebre defeat device, in grado di falsare i controlli sulle emissioni inquinanti in fase di omologazione. Il Tar del Lazio ha confermato la multa per frode che era stata inflitta nell’agosto 2016 dall’Antitrust, respingendo il ricorso che era stato presentato dal costruttore. La sanzione ...

Audi S-TDI - Al volante dei modelli S diesel : Il diesel, dalle parti di Ingolstadt, è vivo e vegeto e gode di ottima salute. Tanto da aver lonore di entrare, per la prima volta nella storia, nel cofano di modelli sportivi quali Audi A6 berlina e Avant e S7 Sportback, oltre che della SQ5 per la quale, però, il gasolio non è una novità. Questi quattro modelli, da oggi, sono accomunati dal medesimo propulsore: il celeberrimo 3 litri V6 che, per loccasione, sfoggia un paio di interessanti ...

Mercedes Classe E300 de - arriva il diesel ibrido plug-in della Stella – FOTO : Classe E 300 de è la prima Mercedes ibrida plug-in diesel. Berlina o station wagon la vettura di Stoccarda è la prima vettura a percorrere i 100 chilometri con 1,7 litri di gasolio e a coprire una distanza di 50 chilometri (ciclo NEDC) nella modalità a zero emissioni. Lo schema elettromeccanico è lo stesso di un’ibrida ricaricabile a benzina mentre il motore è un moderno e compatto 4 cilindri 1950 cc interamente in alluminio da 194 ...

Auto diesel - ormai è ufficiale : niente calo di emissioni nocive con la diminuzione delle vendite : Bisogna fermare la lotta contro le Auto diesel perché sta provocando degli effetti devastanti per l’ambiente che ci circonda Negli ultimi mesi le Auto diesel stanno tenendo banco nelle discussioni tra gli ambientalisti, Governi e amministrazioni locali e esperti del settore Automotive. I primi affermano che l’utilizzo delle Auto diesel sia tra le principali cause dell’aumento nelle nostre città delle emissioni di polveri nocive e NOX. ...