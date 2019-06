Il coraggio di Ilaria | trama | cast e anticipazioni Quando esce la serie tv

termometropolitico

(Di martedì 25 giugno 2019) Ildilatv È ufficiale: la fiction Ildiverrà realizzata. Lo ha confermato Pietro Valsecchi, produttore televisivo e amministratore delegato della Taodue Film, eCucchi subito dopo la firma del contratto. Già nel 2018 il regista Alessio Cremonini ha raccontato con il film Sulla mia pelle, la tragica storia di Stefano Cucchi, il ragazzo morto il 22 ottobre 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare. Questa volta però le vicende saranno percorse attraverso gli occhi della sorella che ancora oggi lotta affinché sia fatta giustizia. Ma come sarà strutturato Ildi? Ildilatelevisiva Per quanto riguarda la data della messa in onda de Ildi, al momento non ci sono notizie certe. Tuttavia è possibile formulare alcune ...

Ilaria_Ghion : RT @heipein: Non ho mai cancellato la nostra chat, non ne ho avuto il coraggio. Non ti ho dimenticato, ti voglio ancora lo stesso bene. Ho… - Ilaria_Le_Mat : @ayurbea @MarcoScanavacca Mi dispiace Bea. Coraggio, a me non ha mai seguito. Magari è un errore. ?? - Domenic89215160 : «Il coraggio di Ilaria»: in tv, una serie sulla sorella di Stefano Cucchi - -