Iker Casillas Gli acquisti della Juventus | magia pura Il curioso post su

Gigi Buffon al Porto come sostituto di Iker Casillas : Si apre una strada Portoghese per Gigi Buffon anche se al momento “non c’è nulla di concreto” precisa Silvano Martina, procuratore

Sara Carbonero - la giornalista moglie di Iker Casillas operata per un tumore maligno : Sara Carbonero, la giornalista moglie del portiere del Porto Iker Casillas, è stata operata per un tumore maligno alle ovaie. La notizia arriva a poche settimane dall’infarto avuto dal marito durante un allenamento con la squadra: a rivelarlo è stata lei stessa in un post su Instagram. “Quando ancora non ci eravamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo – ha scritto Sara Carbonero – questa volta è toccato ...

Tanti auguri a…Iker Casillas : uno dei migliori portieri di tutti i tempi : Giornata dedicata ai portieri quella del 20 maggio: oltre a Petr Cech compie gli anni anche Iker Casillas, 38 candeline per l’estremo difensore spagnolo. Annoverato tra i migliori portieri di tutti i tempi, Casillas ha legato indissolubilmente la sua carriera al Real Madrid, giocando coi Blancos dal 1990 fino al 2015. Negli ultimi anni ha difeso i pali del Porto vincendo un campionato e una Supercoppa portoghese. Con il Real Madrid ...

Iker Casillas nega le voci di ritiro : il portiere non molla! : Iker Casillas non sembra volersi ritirare dal calcio a seguito dell’infarto di poche settimane fa: il portiere intende lottare “Ci sarà un giorno in cui mi dovrò ritirare, lasciatemi annunciare questa notizia quando arriverà il momento. Calma per ora“. Il portiere spagnolo Iker Casillas interviene così sui social rispondendo alle voci di un suo ritiro dopo l’infarto di cui è stato vittima due settimane fa. ...

Iker Casillas lascia l'ospedale dopo l'infarto e non trattiene le lacrime : Iker Casillas è stato dimesso dall'ospedale di Oporto dove era stato ricoverato in seguito ad un infarto. Il numero 1 del Porto è apparso visibilmente emozionato e sul futuro ha detto "non so cosa mi ...

VIDEO Calcio - Iker Casillas : “Sono emozionato - mi sono sentito amato” : Ovviamente un ringraziamento a tutti coloro che gli sono stati vicini: l’infarto avuto qualche giorno fa, precisamente il 1 maggio, ha davvero spaventato tutto il mondo del Calcio. Iker Casillas è uscito dall’ospedale, ora sta bene e si è espresso ai microfoni dei vari giornalisti. Il portiere spagnolo al momento sembra aver deciso di voler dire addio al mondo del Calcio giocato. VIDEO Iker Casillas: “emozionato, MI sono ...

Iker Casillas lascia l’ospedale : lo spagnolo sorridente al fianco di Sara Carbonero [FOTO] : Iker Casillas è stato dimesso dall’ospedale a seguito dell’infarto che lo ha colpito durante l’allenamento del Porto Iker Casillas ha lasciato oggi l’ospedale nel quale era ricoverato a seguito dell’infarto occorsogli durante un allenamento del suo Porto. Il portiere spagnolo è uscito dall’ingresso principale assieme alla sua compagna, la bella giornalista Sara Carbonero. Inizialmente Iker Casillas ha ...

Calcio - Iker Casillas recupera dopo l’infarto : verrà dimesso lunedì : Iker Casillas sta recuperando bene dopo l’infarto che lo ha colpito due giorni fa. Il portiere spagnolo verrà dimesso nella giornata di lunedì come hanno annunciato la moglie Sara Carbonero e Sergio Conceiçao, tecnico del Porto per cui il già Campione del Mondo con la Spagna è tesserato. Il calciatore al momento non può parlare molto, si stanno seguendo i protocolli medici e tutto sta procedendo per il meglio. Dunque dopo il weekend sotto ...

Infarto Casillas - le parole di Mourinho : “Iker sta bene - è in ottime mani” : José Mourinho è stato tra i primi a preoccuparsi per le condizioni di Iker Casillas, estremo difensore del Porto che ieri è stato colto da un Infarto al miocardio durante l’allenamento, nonostante i rapporti non certo idilliaci tra il tecnico portoghese e il portiere ai tempi del Real Madrid: “Tutti sanno che quando ho deciso di toglierlo dalla formazione titolare abbiamo avuto un confronto, non direi tra due persone, ma tra il ...

Iker Casillas - il sollievo e il dolore dopo l'infarto : "Sta bene - ma la sua carriera nel calcio è finita" : Prima notte serena per Iker Casillas all'Ospedale CUF di Oporto, dove è stato ricoverato mercoledì e operato per un infarto acuto del miocardio. Il 37enne portiere del Porto, ex bandiera del Real Madrid, è stabile e circondato dalla sua famiglia, in attesa di nuove valutazioni da fare per sapere com

Iker Casillas - dopo l'infarto Sara Carbonero ringrazia su Instagram - : In una immagine insieme al campione dall'ospedale di Oporto, la giornalista sportiva scrive: "La vita ha questo strano modo di ricordarci che dobbiamo apprezzare ogni battito"

Iker Casillas in ospedale - la moglie Sara corre da lui : Grande spavento per Iker Casillas , il grande portiere spagnolo colto da malore mentre si allenava con la sua squadra. La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo e messo in allarme i milioni ...

Calcio - i tempi di recupero di Iker Casillas : si parla di almeno tre mesi - ma c’è chi mette in dubbio il ritorno all’attività agonistica : Iker Casillas, estremo difensore spagnolo del Porto, ieri è stato colpito da infarto acuto al miocardio nel corso di una seduta d’allenamento. Trasportato d’urgenza in ospedale, il 37enne resterà nell’unità coronarica intensiva del CFU di Oporto almeno fino a domenica. L’ANSA ha raccolto i pareri di due medici sul suo eventuale ritorno al Calcio giocato e sui tempi di recupero. Il medico del Porto, Nelson Puga, ha ...