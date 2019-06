I tormentoni dell' estate 2019 Chi vincerà la sfida?

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Le playlist sulle piattaforme sono pronte, le radio stanno mutando programmazione: con il solstizio d’arriva puntuale il momento dei. Da qualche anno le hit estive, per quanto di ispirazione latina, sono sempre più una questione nazionale. Chi vincerà per l’? Principali canzoninti: Jambo di Giusy Ferreri, Ostia Lido di J-Ax, Calipso con Dardust, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e Mahmood, Mambo Salentino con BoomDaBash e Alessandra Amoroso, Dove e Quando di Benji & Fede, Corazon Morado di Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta, Playa, nuovo singolo di Baby K, Margarita Elodie con Marracash e Maradona Y Pele’ di Thegiornalisti.JAMBO - In principio fu ‘Roma-Bangkok’, nel giugno 2015, a dirottare le (allora) nuove tendenze tropicali e latinea dance music e del pop elettronico globale in una forma ...

