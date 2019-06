I Giochi sono fatti A Milano e Cortina la sfida del 2026 | Sogno di un Paese

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Michela Moioli : “I Giochi in casa sono un sogno - non vedo l’ora. Venuta fuori la vera Italia” : Michela Moioli ha esultato insieme a tutta la delegazione italiana che oggi era presente a Losanna, le Olimpiadi Invernali 2026 sono state assegnate a Milano-Cortina e la Campionessa Olimpica di snowboard ha potuto festeggiare in maniera sfrenata con tutti i suoi compagni di avventura. L’azzurra ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Abbiamo portato un po’ di divertimento rispetto alla solita routine ...

Final Fantasy 7 Remake : secondo il CEO di Square Enix i remake sono più difficili da sviluppare rispetto ai Giochi originali : Senza dubbio, uno dei giochi più attesi in arrivo è Final Fantasy VII remake di Square Enix. Il gioco sta arrivando esattamente nel momento giusto, in cui più titoli hanno subito il "trattamento remake" e, secondo l'amministratore delegato della società, sviluppare remake è più difficile che fare un gioco originale, riporta Gamingbolt.Considerando che FFVIIR uscirà in più giochi, probabilmente significa che non vedremo un nuovo Final Fantasy ...

Rare Replay e Goat Simulator sono alcuni dei nuovi Giochi Xbox Game Pass : Microsoft ha annunciato i nuovi titoli che verranno aggiunti al Game Pass (che con un abbonamento consente di avere accesso a decine di titoli su Xbox One e PC) entro la fine di giugno.Come riporta Polygon, il 20 giugno tutti gli abbonati al servizio su Xbox One potranno immergersi nell'atmosfera horror di Resident Evil: Revelations ed in quella spensierata e colorata di Rare Replay, collection che comprende 30 titoli dei leggendari ...

Quanto sono importanti i Giochi su Android? Uno studio ci mostra dati incredibili : Il settore dei giochi rappresenta uno dei segmenti più importanti di quelli relativi al mondo degli smartphone e il nuovo report di App Annie ce lo ricorda L'articolo Quanto sono importanti i giochi su Android? Uno studio ci mostra dati incredibili proviene da TuttoAndroid.

Appena il 17% dei Giochi mostrati all'E3 2019 sono considerabili non violenti : Che la rappresentazione della violenza sia uno dei pilastri dei videogiochi è praticamente innegabile dato che la maggior parte delle grandi produzioni e non di successo mostra dei contenuti che possono essere considerati più o meno violenti. Ma qual è effettivamente la percentuale di queste produzioni? Qual è il "peso" dei contenuti considerabili violenti e il peso di quelli etichettabili come non violenti?Games Industry ha provato a rispondere ...

Sono stati svelati prezzo - data di uscita e primi Giochi di Google Stadia : (Foto: Google) Google Stadia diventa finalmente ufficiale e svela prezzi e formule di abbonamento, data di disponibilità per i principali mercati (compreso quello italiano) e caratteristiche di fruizione dei giochi. A circa tre mesi dall’annuncio del sistema di gioco in streaming, il nuovo interessante progetto del colosso di Mountain View è stato protagonista di un evento che ha tolto ogni dubbio agli appassionati in attesa. Google ...

"I videoGiochi possono essere ottimi insegnanti per i vostri figli" : Jordan Shapiro, per chi non lo sapesse, è uno dei massimi esperti mondiali nel campo delle competenze digitali e della tecnologia dell'istruzione. Ebbene sono state proprio le parole del consulente a destare dello scalpore, in quanto inquadrerebbero i ragazzi che passano molte ore davanti ai videogiochi come in grado di sviluppare nuove competenze sociali ed emotive.Come riporta Agi, l'esperto (nonché consulente presso il World Economic Forum e ...

Tiro a segno - Giochi Europei Minsk 2019 : i convocati dell’Italia. Ci sono Giordano - Mazzetti e Zublasing : La stagione internazionale del Tiro a segno non si ferma mai e cosi dopo la terza tappa della Coppa del Mondo, tenutasi in quel di Monaco di Baviera, per gli shooters del Vecchio Continente è tempo di voltare pagina e pensare ai Giochi Europei di Minsk. In Bielorussia infatti, sarà nuovamente tempo di gare e soprattutto di caccia ai pass olimpici verso Tokyo 2020. In ogni contest infatti ve ne sarà uno a disposizione e anche l’Italia ...

Ufficiali i Games With Gold di giugno 2019 - quali sono i Giochi gratis per Xbox : Si è fatto attendere più del dovuto l'annuncio dei Games With Gold di giugno 2019, ma alla fine Microsoft ha finalmente Ufficializzato nelle ultime ore la sua line-up per il prossimo mese. Si tratta, come molti di voi già sapranno, di una selezione di titoli che la compagnia regala ai suoi fedelissimi, tanto su Xbox One quanto sulla più vetusta Xbox 360. Unico requisito per procedere al download senza costi aggiuntivi da Xbox Store è quello di ...

Nuovi Giochi e accessori Pokémon sono in arrivo per gli smartphone : In una conferenza stampa di Tokyo, The Pokémon Company ha confermato l'arrivo di molte novità su dispositivi mobili e su Nintendo Switch. La società ha rivelato che il sequel di Detective Pikachu, un servizio basato su cloud chiamato Pokémon Home, una nuova app per dispositivi mobili chiamata Pokémon Sleep, un nuovo accessorio per monitorare i passi e il sonno denominato Pokémon GO Plus + e un misterioso gioco per smartphone chiamato Pokémon ...

Olimpiadi Milano-Cortina? Dal Cio ecco un grande sì : i Giochi ora sono più vicini : La candidatura di Milano-Cortina "è guidata dal Comitato olimpico italiano e ha il sostegno unificato del movimento sportivo italiano, del settore privato e delle amministrazioni nazionali, regionali e cittadine, fornendo solide basi per lo svolgimento dei giochi", scrive la Commissione Cio. Parole

THQ Nordic ha 80 Giochi in sviluppo - 48 di questi non sono stati ancora annunciati : Sappiamo da un po' che THQ Nordic ha in serbo un sacco di giochi, ma in qualche modo il totale dei progetti in lavorazione continua ad aumentare, segnala Dualshockers.Nel più recente report finanziario della società, il publisher ha annunciato il numero di giochi che ha in fase di sviluppo ed è un numero assolutamente sbalorditivo. THQ Nordic ha attualmente ha 80 giochi in totale che arriveranno in futuro. E di questi 80 titoli, 48 non sono ...

I primi Giochi su Snapchat sono ufficiali : (Foto: Snapchat) ufficiali i primi tre giochi su Snapchat ossia i tanto attesi Snap Games che debuttano sull’applicazione ufficiale per Android e iOS per divertirsi con gli amici con titoli semplici e pensati proprio per un’esperienza cosiddetta casual e senza troppi pensieri. A breve distanza da un importante e consistente aggiornamento che ha migliorato in modo netto l’esperienza su Android e seguendo lo “spoiler” ...

I Giochi mobile sono più popolari dei social network - negli Stati Uniti : Un nuovo studio sostiene che i consumatori statunitensi preferirebbero abbandonare i social network piuttosto che i loro giochi mobile L'articolo I giochi mobile sono più popolari dei social network, negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.