I Giochi del Lombardo-VenetoE i cinque cerchi olimpici di Salvini

Alberto Cirio : "Potevamo festeggiare anche noi per i Giochi del 2026 - invece l'abbiamo guardato in tv" : Non nasconde il suo rammarico Alberto Cirio, presidente del Piemonte, per l’esclusione della sua regione dall’Olimpiade invernale del 2026. In un’intervista a La Stampa si mostra in parte arrabbiato per la gestione della corsa ai Giochi, in parte deluso:“Avremmo potuto e dovuto essere a Losanna a festeggiare. La nostra presenza, con l’eredità del 2006, avrebbe dato più forza alla candidatura italiana e ...

Valtellina - Alto Adige - Verona. Saranno i Giochi del Nord Est : Lucia Galli Non solo Milano e Cortina: lo sci sarà anche a Sondrio. Il ghiaccio va sulla pista di Trento. E finale all'Arena San Giovanni ha fatto un miracolo che tutti, nel cuore, si aspettavano: non c'è il due senza il tre e, dopo Cortina '56 e Torino '06, il 2026 è un numero da sogno che va oltre la cabala. Ora ci sono sette anni per prepararsi ai nuovi Giochi. Li chiamano Milano-Cortina, ma in realtà Saranno Giochi diffusi in ...

I Giochi sono fatti. A Milano e Cortina la sfida del 2026 : "Sogno di un Paese" : Chiara Campo nostro inviato a Losanna The winner is Milano-Cortina. Alle 18.04 il presidente del Cio Thomas Bach apre la busta, annuncia la sede delle Olimpiadi invernali 2026 ed esplode la festa allo Swiss Tech Convention Center di Losanna. Con 47 voti a favore contro i 34 di Stoccolma-Are (solo un membro Cio si è astenuto) è vittoria schiacciante. Il sindaco Beppe Sala alza le braccia in segno di vittoria e intona il coro «Italia, ...

Vince Milano-Cortina. I Giochi della neve tornano in Italia dopo 20 anni : Milano-Cortina 2026 ha vinto su Stoccolma-Are con 13 punti di scarto. I giochi della neve tornano in Italia dopo Torino 2006. Emanuela Audisio, su Repubblica, la definisce “una lotta all’ultimo secondo”, in cui ci ha salvato il rush finale su Asia, Africa, Sudamerica e Francia. La Svezia si è presentata portando in palmo di mano l’attenzione all’ambiente, la perseveranza e la pazienza nel chiedere i giochi (è ...

Giochi di squadra : a Milano-Cortina le Olimpiadi del 2026 : LOSANNA L?Italia intera ce l?ha fatta: l?edizione numero 25 dei Giochi olimpici invernali si celebrerà dal 6 al 22 febbraio 2026 nel nostro Paese. Vittoria doveva essere,...

Se i grillini non fanno niente l'Italia vince : i Giochi del 2026 a Milano e Cortina : Il premier Giuseppe Conte ha appreso la notizia poco prima di decollare dall'aeroporto di Ginevra per tornare in Italia. E, scrivono le agenzie, ha esultato abbracciandosi con i componenti della sua delegazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Milano per la settima edizione del p

Giochi Europei di Minsk – L’Italia del tiro con l’arco si tinge… d’oro! Nespoli e Boari si aggiudicano il mixed team : Salgono a due le medaglie azzurre ai Giochi Europei di Minsk. Dopo il bronzo di ieri degli uomini arriva l’oro mixed team, ancora nell’arco olimpico, grazie a Mauro Nespoli e Lucilla Boari. Il successo vale il pass per Tokyo 2020 al femminile Lucilla Boari e Mauro Nespoli centrano il bersaglio grosso ai Giochi Europei di Minsk. In Bielorussia il mixed team delL’Italia vince l’oro battendo in finale la Gran Bretagna (Folkard-Huston) 5-1. Il ...

Giochi 2026 - l’Italia fa le prove alla vigilia del voto : Alle prove generali la scolaresca azzurra arriva in ordine sparso, il presidente del Coni Giovanni Malagò è il capo classe, prende subito la parola e racconta di queste ore convulse della vigilia. Siamo alla resa dei conti, in mattinata il Cio ha bacchettato la Svezia e questo, ammesso servisse ancora, ci fa sentire un filo ancora più avanti della ...

Giochi Europei di Minsk – Prima medaglia azzurra con l’Italia del Tiro con l’arco : bronzo a squadre : bronzo a squadre per gli Azzurri dell’arco ai Giochi Europei di Minsk: domani le sfide mixed team che valgono il pass per Tokyo 2020 Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualuccci regalano all’Italia dell’arco la Prima medaglia ai Giochi Europei di Minsk 2019. Gli azzurri vincono il bronzo nel ricurvo a squadre battendo 6-2 al Spagna. Domani le sfide del mixed che valgono la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Se ...

Giochi Europei di Minsk – Ciclismo : Elisa Balsamo quinta - l’oro della prova in linea femminile all’olandese Wiebes : Olanda vs Italia: un vero duello tra le nazioni più forti vinto dall’Olanda. Elisa Balsamo quinta nella prova in linea femminile elite dei Giochi Europei di Minsk Si è conclusa con una volata di gruppo la prova in linea donne élite che sul circuito cittadino di Minsk2019 (120 km totali) che ha aperto gli European Games dedicati al Ciclismo dopo un acceso duello, che ha infiammato le strade della Biellorussia, tra Olanda e Italia. La ...

Giochi Europei di Minsk – Ciclismo - domani la prova in linea dedicata agli uomini élite : le sensazioni del ct Cassani : La Nazionale di Cassani pronta per la prova in linea dedicata agli uomini elite ai Giochi Europei di Minsk Davide BALLERINI (ASTANA PRO TEAM), Niccolo BONIFAZIO (DIRECT ENERGIE), Marco CANOLA (NIPPO-VINI FANTINI-FAIZANÈ), Dario CATALDO (ASTANA PRO TEAM) e Mattia CATTANEO (ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC), sono i cinque alfieri azzurri della Nazionale élite che domenica 23 giugno disputeranno l’European Games 2019, prova in linea. 180 i ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia vuole chiudere i Giochi del girone A - Belgio-Spagna da dentro-fuori : Gli Europei Under21 di Calcio proseguono a grande velocità. E’ il tempo della seconda giornata di incontri del gruppo A, quello dell’Italia per intenderci. Gli azzurrini, reduci dal perentorio successo 3-1 contro la Spagna, hanno voglia di riconfermarsi contro la Polonia (ore 21.00), in vetta al raggruppamento con il Bel Paese, vista la vittoria a sorpresa contro il Belgio (3-2). Gli uomini di Gigi Di Biagio a Bologna vanno, quindi, ...

Tiro a volo - Giochi Europei Minsk 2019 : in Bielorussia si va a caccia delle carte olimpiche per Tokyo 2020 : Il Marshal Timoshenko Shooting Sports Complex è pronto ad accogliere le gare di Tiro a volo che si terranno a Minsk, durante la seconda edizione dei Giochi Europei. Un impianto rimesso a nuovo per l’occasione che si trasformerà nel teatro di gare – riservate agli shooter del Vecchio Continente – dal “profumo di spareggio” verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella capitale bielorussa infatti sbriciolare più piattelli ...