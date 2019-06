Gué Pequeno | I figli? Mi è capitato un aborto volontario e va bene così | non voglio

Gué Pequeno : la mia vita spericolata (senza una donna) : Nel sabato del villaggio di Gué Pequeno non c’è nessuna donzelletta che vien dalla campagna, ma 2 milioni 431 mila 367 ascoltatori mensili di Spotify, numero che lui legge sul cellulare con una certa soddisfazione e quel filo di ansia che accompagna – racconta – i giorni che precedono l’uscita di ogni suo disco. «Sono questi i momenti più belli, quelli in cui niente è ancora successo. Poi, arriva la realtà». Di realtà in trentotto anni di vita e ...

Gué Pequeno : 'Capo Plaza ha cinque platini ma mia madre non l'ha mai sentito nominare' : Il 19 giugno Vanity Fair ha diffuso una lunga intervista a Gué Pequeno, nella quale il rapper milanese, in rampa di lancio con il suo ultimo progetto discografico – l'EP 'Gelida Estate', uscito oggi – si è letteralmente confessato toccando tantissimi argomenti, sia a livello professionale, quindi musicale, che personale, citando personaggi molto distanti tra loro, come ad esempio Beppe Grillo, Matteo Salvini, Fedez (al quale è stata lanciata una ...

Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita (19.12%) - Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno (1.61%) : All Together Now Nella serata di ieri, Giovedì 20 giugno 2019, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha conquistato 2.612.000 spettatori pari al 13.02% di share, nel primo episodio, e 2.220.000 spettatori pari al 14.02% nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.19 – l’ultima puntata All Together Now ha raccolto davanti al video 2.710.000 spettatori pari al 19.12% di share (After Show di 4 minuti: ...

Il Sinatra del rap - su Rai 2 il concerto di Gue Pequeno alle 23.00 in versione integrale : E' stato un grande evento live, quello che a marzo, in un Forum di Assago completamente sold out, ha celebrato la carriera di uno dei rapper più influenti in Italia, punto di riferimento assoluto nel suo genere: Gué Pequeno, coach dell'ultima edizione di The Voice of Italy, condotta da Simona Ventura. "Il Sinatra del Rap”, il re-live del concerto, in onda stasera, giovedì 20 giugno alle 23.00 su Rai2, farà rivivere al grande pubblico le ...

Gué Pequeno - dalle droghe alle donne : 'Stavo per fare famiglia - non è stato possibile' : Gué Pequeno ha concesso una lunga intervista a Vanity Fair, pubblicata nel numero oggi in edicola, durante la quale si è letteralmente confessato, toccando svariati argomenti intimi e personali, come il suo controverso rapporto con le donne, lo shopping, ma anche con le sostanze stupefacenti e le dipendenze in genere, senza negarsi neppure di fronte a domande sulla sua famiglia, incluse quelle relative al padre scomparso qualche tempo fa e la ...

Se non mi drogo e bevo - compro vestiti o faccio sesso! Gli eccessi di Gué Pequeno : Il rapper esce il 21 giugno con l'Ep “Gelida Estate” ed è pronto per andare in tour. Nel frattempo svela i dettagli sul suo privato, la madre, le relazioni. Una vita turbolenta, ma tutto sommato vissuta con autocontrollo e disciplina. Reduce dal successo personale come coach a “The Voice Of Italy”, anche se ammette che “il king assoluto è stato Gigi D'Alessio", Gué Pequeno è pronto per nuove avventure. Il rapper si prepara alle nuove ...

Gué Pequeno - il concerto al Forum di Assago verrà trasmesso da Rai Due il 20 giugno : Quella del 16 marzo è stata una serata fondamentale nella carriera di Gué Pequeno, ma importante anche e soprattutto per tutta la scena rap italiana, nonché per i tantissimi e sempre più numerosi appassionati. Lo storico membro della Dogo Gang si è infatti esibito per la prima volta nella prestigiosa cornice del Forum di Assago, facendo registrare un sold out e portandosi sul palco tantissimi veri e propri pezzi da novanta del rap game made in ...

Gué Pequeno elogia Massimo Pericolo - Lazza e Speranza : 'Un'alternativa alla moda' : Gué Pequeno ha annunciato ieri la pubblicazione per il prossimo 21 giugno di un EP di inediti: il progetto si chiamerà Gelida Estate EP. Di conseguenza il rapper milanese, fresco dell'ottimo feedback televisivo ricevuto dall'esperienza come coach di The Voice of Italy, ha subito iniziato il canonico giro di interviste in vista della pubblicazione del disco. Ieri Gué è stato infatti ospite dell'amico Max Brigante per Radio 105, concedendo ...

Gelida Estate di Gué Pequeno - l’EP in tiratura limitata anche in vinile : Gelida Estate di Gué Pequeno è un EP in edizione limitata disponibile in CD e in vinile. Lo annuncia o stesso artista attraverso un post sui social con l'immagine di copertina di Gelida Estate che fa seguito alla comunicazione di ieri a proposito di nuovi inediti da rilanciare la prossima settimana. Il nuovo progetto di Gué Pequeno arriverà il 21 giugno e sarà “molto più di un mixtape o di uno street album”. Brani inediti è ciò che bisogna ...

J Balvin - Elettra Lamborghini - Gué Pequeno e Sfera Ebbasta a Milano : ecco gli orari dei concerti : Venerdì 14 giugno The post J Balvin, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Sfera Ebbasta a Milano: ecco gli orari dei concerti appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo di Montenapo - nuovo singolo di Gué Pequeño feat. Lazza : Il nuovo singolo di Gué Pequeño è Montenapo. Il brano è arrivato subito dopo la finale di The Voice of Italy alla quale ha partecipato nelle vesti di giudice. Montenapo è realizzato in collaborazione con Lazza ed è disponibile in tutte le piattaforme di streaming a cominciare dal 5 giugno. Si tratta di un campionamento del brano Gypsy Woman (She's Homeless) di Crystal Waters. Cosimo Fini viene dalla partecipazione a The Voice of ...

The Voice of Italy 2019 - Gué Pequeno a Blogo : "Esperienza nuova che mi ha permesso di mostrare altri lati" : Finale in diretta, questa sera, dalle 21.10, su Rai 2, per The Voice of Italy 2019. Simona Ventura presenterà l'atto conclusivo di questa edizione, con il televoto chiamato a scegliere chi tra Miriam, Brenda, Carmen e Diablo sarà il trionfatore del talent show. Un componente per i quattro team, capitanati da Elettra Lamborghini, Morgan, Gigi d'Alessio e Gué Pequeno.A margine della conferenza stampa per la finale di The Voice, abbiamo chiesto a ...

Elettra Lamborghini : nell’album “Twerking Queen” anche i duetti con Sfera Ebbasta e Guè Pequeno : Ecco la tracklist The post Elettra Lamborghini: nell’album “Twerking Queen” anche i duetti con Sfera Ebbasta e Guè Pequeno appeared first on News Mtv Italia.

Gué Pequeno - concerto live trasmesso su Rai 2 : quando va in onda : Gué Pequeno dopo The Voice of Italy torna su Rai 2: il concerto live del rapper verrà trasmesso in seconda serata Gué Pequeno, dopo essere entrato nelle case dei telespettatori italiani grazie a The Voice of Italy, tornerà presto in tv con un suo concerto. Rai 2, dopo averlo mostrato nei panni di coach della […] L'articolo Gué Pequeno, concerto live trasmesso su Rai 2: quando va in onda proviene da Gossip e Tv.