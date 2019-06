ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Otto chili di pregiatissimagiapponesee 68 chili didi provenienza ignota. Così uno dei ristoranti più esclusivi della Puglia finisce nei guai per “gravi irregolarità”. Nel mirino della Guardia Costiera èdi Polignano a Mare, luogo esclusivo a strapiombo sul mare in una cavità naturale dove i menù degustazione variano dai 180 ai 220 euro a persona. Durante l’ispezione nelle cucine e ai frigoriferi della struttura, i militari hanno rinvenuto 8 kg diwagyu, un bovino orientale il cui consumo in Italia sta crescendo,e 68 kg diprivo di indicazione di tracciabilità. I prodotti sono stati sequestrati e il titolare dovrà pagare 5.500 euro di multa. Giulianova, 15enne disperso col materassino. “Mare troppo mosso e allarme in ritardo”, inchiesta ...

repubblica : Polignano, carne pregiata ma scaduta da un mese: maxi multa al ristorante Grotta Palazzese - Cascavel47 : Grotta Palazzese, carne scaduta a maggio e pesce senza etichetta: multato il ristorante di lusso di Polignano a Mar… - Ro_1984 : Io non ho parole.. Grotta Palazzese!!! ?? Che figura di ?? in tutto il mondo!!! -