Governo | Salvini | “Autonomia domani in Consiglio dei ministri Tav leggera? A me

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Una serie di provvedimenti da mettere in cantiere e di nodi da scegliere, mentre c’è da lavorare per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo, su cui il 2 luglio si esprimerà la Commissione europea. Per ilcomincia un’altra settimana di vertici e di tensioni, con le divergenze su flat tax e salario minimo per quel che riguarda i conti, ma soprattutto con un compromesso ancora più difficile da trovare su altri due temi: l’autonomia e il tav. Sul testo dell’intesa di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ci sarà un vertice questa sera a Palazzo Chigi: Giuseppe Conte metterà a sedere attorno al tavolo i due vicepremier e i duecompetenti, Erika Stefani e Barbara Lezzi. Subito dopo ci sarà un’altra riunione, che vedrà protagonista il ministro ai Trasporti Danilo Toninelli per fare il punto su Autostrade. “Stasera abbiamo un’altra ...

graziano_delrio : Il governo italiano sta agendo in palese violazione dei diritti umani. Salvini faccia sbarcare immediatamente i nau… - AndreaMarcucci : Posso chiedere a #Salvini e #DiMaio perchè #MilanoCortina sono una grande occasione per tutto il Paese? E perchè… - Ettore_Rosato : La fase due del reddito di cittadinanza non decolla. A bloccare tutto, i ricorsi per la selezione dei navigator. Da… -