Gossip Uomini e Donne | Arianna con una foto spazza via le voci di crisi con il fidanzato

Uomini e donne Gossip : Arianna e Andrea potrebbero essere in crisi - fan in allarme : Cosa sta accadendo negli ultimi giorni tra Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli? È questo l'interrogativo che rimbalza tra i fan di Uomini e donne, incuriositi dall'improvvisa assenza di foto e video che ritraggono insieme la coppia. Dopo la scelta, avvenuta in studio prima delle puntate serali di febbraio, l'ex tronista e la sua corteggiatrice erano apparsi inseparabili. Erano costanti le foto pubblicate su Instagram, nonché i commenti d'amore ...

Gossip Uomini e donne - Angela nega la relazione con Guido : 'È solo un amico' : Le voci relative alla possibile relazione sentimentale tra Angela Nasti e Guido Grimaldi continuano ad infiammare il Gossip di Uomini e donne. È stato l'ex corteggiatore Amedeo Venza a segnalare il fatto che la tronista avesse lasciato subito Alessio Campoli a causa della frequentazione con il facoltoso armatore napoletano. Tale indiscrezione è stata poi confermata da diversi utenti, che hanno rivelato di avere visto la coppia a Capri, ...

Gossip Uomini e Donne - Stefano Torrese smentisce Pamela : 'Ha raccontato cose assurde' : Sebbene il Trono Over di Uomini e Donne sia in vacanza da circa un mese, i telespettatori del programma possono comunque restare aggiornati sulle vicende dei suoi protagonisti grazie al tabloid dedicato alla trasmissione e ai social network. Una coppia, in particolare, sta continuando a far parlare di sé, chiamando in causa la rottura avvenuta in seguito alle dichiarazioni di una collega. I due ex fidanzati sono Stefano Torrese e Pamela ...

Gossip Uomini e donne : la Nasti avvistata a Capri insieme a Guido - un armatore napoletano : La rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli, arrivata a poche settimane dalla scelta avvenuta a Uomini e donne, è stata chiarita da entrambe le parti nell'ultimo numero del tabloid dedicato al dating show di Maria De Filippi. La tronista e il corteggiatore hanno spiegato che le cose tra loro non sono andate bene come sperato: lei si è trovata davanti ad un ragazzo diverso da quello conosciuto nel programma, mentre lui si è reso conto della ...

Uomini e Donne Gossip : Mara Fasone vuole tornare in Tv : Uomini e Donne, l’ex tronista Mara Fasone pronta a rimettersi in gioco in tv: le sue parole su Grande Fratello e Isola dei famosi L’esperienza a Uomini e Donne non si è conclusa nel migliore dei modi per Mara Fasone. L’ex tronista siciliana, come molti ricorderanno, dopo essersi messa in gioco in tv aveva deciso […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Mara Fasone vuole tornare in Tv proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e donne - Alessio sulla rottura con Angela : 'Tra noi non ha funzionato' : Alessio Campoli e Angela Nasti sono stati la coppia meno duratura della stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne. Dopo la scelta effettuata a fine maggio, infatti, la tronista e il suo corteggiatore si sono frequentati solo un paio di giorni prima della partenza di lei per Ibiza, insieme alla sua famiglia. E al ritorno a Napoli, dove lui l'ha raggiunta, entrambi si sono resi conti dell'assenza dei presupposti per continuare la ...

Gossip Uomini e Donne : Manuel Galiano lancia un avvertimento a Giulia? : Manuel Galiano fa una confessione inaspettata dopo Uomini e Donne In queste ore Giulia Cavaglià ha raggiunto Manuel Galiano dopo qualche giorno di separazione. La coppia, dopo la scelta a Uomini e Donne, ha deciso di intraprendere una relazione a distanza al momento, per compiere ulteriori passi in avanti con il tempo, quando il loro rapporto sarà cementato. In queste ore su instagram Stories, Manuel Galiano si è concesso ai suoi followers, ...

Gossip Uomini e donne - la Nasti sbotta contro le accuse : 'La verità verrà a galla' : La sensazione è che non sia davvero finita qui per Angela Nasti e Alessio Campoli, una delle tre coppie nate nella fase finale della stagione di Uomini e donne. La loro relazione è durata solo pochi giorni, dopodiché lei è partita per Ibiza insieme alla sua famiglia. Si trattava di un viaggio organizzato in precedenza, motivo per cui era stata smentita la possibile crisi con il suo ex corteggiatore. Ma a distanza di giorni, è apparso chiaro che ...

Gossip Uomini e Donne : Luca Daffrè lancia una frecciata ad Angela : Angela Nasti nella bufera: il gesto di Luca Daffrè di Uomini e Donne sorprende L’ex tronista Angela Nasti, in questi ultimi giorni, inutile girarci intorno, è stata criticatissima dalla maggior parte dei fan di Uomini e Donne per aver lasciato dopo nemmeno un mese Alessio Campoli. Difatti in tanti hanno insinuato che abbia preso in giro la redazione del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E a pensarla allo stesso ...

Gossip Uomini e donne : prove di riavvicinamento tra Alessio Campoli e Angela : La situazione sentimentale di Alessio Campoli e Angela Nasti continua ad essere monitorata dai telespettatori di Uomini e donne. La notizia della rottura ha scatenato un gran polverone, soprattutto da parte di chi aveva messo in discussione fin dall'inizio il reale interesse dell'ex tronista. Il viaggio ad Ibiza con la sola famiglia, aveva aumentato i sospetti nonostante le costanti rassicurazioni da parte dei diretti interessati. E in seguito ...

Mattia Marciano di Uomini e Donne con ‘lei’ - famosa e figlia vip. E il Gossip esplode : I fan di Uomini e Donne non hanno sicuramente dimenticato Mattia Marciano, che nel dating show di Maria De Filippi ha vestito i ruoli di corteggiatore e di tronista. Alla fine aveva scelto Vittoria Deganello, ma la storia tra i due è finita ad agosto scorso. L’aveva annunciato lei ma i fan si erano poi scagliati contro Mattia accusandolo di aver architettato la rottura “per business”. A quel punto lui fu costretto a intervenire con un lungo post ...

Gossip Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri parte e lancia un messaggio : Riccardo Guarnieri va in vacanza e lancia un messaggio importante dopo UeD Sempre poco presente sui social, in queste ore Riccardo Guarnieri è tornato su Instagram e ha mostrato i suoi spostamenti. Il protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha immortalato il viaggio in auto in autostrada, con tanto di casello per pagare il pedaggio (come visibile nella foto in basso). Riccardo Guarnieri ha iniziato le sue vacanze ed è partito molto ...

Uomini e Donne Gossip - Nicolò Ferrari torna sui social dopo il lutto : il messaggio : gossip Uomini e Donne, le ultime news sul Nicolò Ferrari dopo il lutto Come tutti sapete, Nicolò Ferrari non sta vivendo un periodo proprio bello perché è morto suo nonno. La notizia è stata data proprio da lui su Instagram ai fan che avendolo visto per molto tempo assente e avevano iniziato a preoccuparsi; Nicolò ha […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Nicolò Ferrari torna sui social dopo il lutto: il messaggio proviene da gossip e Tv.