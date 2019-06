Giulianova | 15enne disperso col materassino “Mare troppo mosso e allarme in ritardo”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Ancora nessuna notizia di Mohamed, ildal pomeriggio di lunedì nel mare di, in provincia di Teramo. Il ragazzino si era allontanato dalla costa su uninsieme a un amico nonostante il mare moltoe la bandiera rossa. Il gonfiabile si è ribaltato e l’amico dopo un po’ è riuscito a tornare a riva, mentre ilnon ha superato la forza della corrente. Secondo il giornale ilCapoluogo.it, il giovane non sapeva nuotare. Mohamed avrebbe dovuto ancora compiere 15 anni e da qualche anno viveva a Teramo con la madre. Nella città abruzzese frequentava la scuola media Zippilli. Di recente era stato sottoposto a un intervento al cuore ed era diventato la mascotte . Dal pomeriggio di ieri sono scattate le ricerche coordinate dalla Guardia Costiera, concentrate in particolare nella zona dei moli del porto della cittadina abruzzese: in volo si ...

