Giulia Bevilacqua per Mamme Beauty Chat

vanityfair

(Di martedì 25 giugno 2019) Da poco più di sei mesi, l’attrice romana quarantenne nota come la mora Anna Gori di «Distretto di Polizia» e più di recente al cinema come Milady in «Moschettieri del Re» di Giovanni Veronesi, è diventata mamma di Vittoria. In un momento libero tra allattamento, pannolini e set -sta girando in Puglia insieme a Claudio Bisio un film per Sky «Cops, una banda di poliziotti» di Luca Miniero-è passata dalla redazione di Vanity Fair. Le gioie, tantissime, e i dolori, pochissimi, della sua nuova vita da mamma acrobata, le ha giocosamente condivise con noi, inaugurando la nostra nuova video rubrica di bellezza. Una sorta di Moms Speaker’s Corner in cui dispensare dritte e astuzieche possono aiutare a sopravvivere alle infinite giornate che le madri devono affrontare. Perché talvolta anche piacersi e prendersi cura di sé può ...