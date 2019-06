Ginnastica aerobica | European Games 2019 | Italia quarta nella prova di gruppo | vince la

oasport

A Minsk (Bielorussia) si sono concluse le gare divalide per gli, compeetizione multisportiva giunta alla sua seconda edizione. Oggi è andata in scena ladidopo che ieri Michela Castoldi e Davide Donati avevano vinto tra le coppie miste, la Russia è riuscita a trionfare con 22.259 punti battendo in volata la Bulgaria (22.186) e la Romania (22.083). L'sperava di conquistare una medaglia ma gli azzurri si sono dovuti accontentare dellaposizione con 20.755: Davide Donati, Michela Castoldi, Anna Bullo, Emanuele Caponera e Paolo Conti hanno chiuso ai piedi del podio e hanno così rinviato l'appuntamento col podio internazionale.

