GF | Daniele ironizza su Irama e la canzone dedicata a Martina | Anche su questa

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Francesca AjelloDal Moro è sempre più vicino a: l'ex inquilino del Gf, sui social,sul cantante, autore della"La ragazza con il cuore di latta", con testo dedicato proprio alla Nasoni La relazione traDal Moro eNasoni prosegue a gonfie vele:se a distanza, i due ex inquilini della casa del Grande Fratello non perdono occasione per scambiarsi battutine a distanza, segno che nonostante tutto i due restano sempre in contatto.spesso sottolinea che il suo pensiero è rivolto alla vincitrice del reality e così è accadutodurante il pranzo di Dal Moro che si è ritrovato con una lattina che raffigurava il volto di, autore dellaispirata alla storia di, "La ragazza con il cuore di latta". "Cioè..sulatta qua?", ha affermato in una Instagram Story, che poco dopo ha ...