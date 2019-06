Getto prima fondazione ponte Genova | Salini pietra miliare

Un robot del MIT che sa se un og Getto è morbido o tagliente prima di afferrarlo : I ricercatori del Computer Science e Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) del Massachusetts Institute of Technology hanno trovato un modo per consentire a una mano robot ica di percepire come sarà un oggetto al tatto, semplicemente guardandolo. Sembra una banalità per un essere umano, che guarda una pallina in gommapiuma e sa che sarà morbida al tatto, o una forchetta e sa che sarà liscia e dura. Per un computer non è affatto scontato, ...

Cyberpunk 2077 - The Last of Us 2 - Final Fantasy 7 Remake e il nuovo proGetto di From Software arriveranno nella prima metà del 2020? : L'E3 2019 sarà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi. La kermesse losangelina come al solito si prospetta come la vetrina ideale non solo per l'annuncio di nuovi titoli tripla a, ma anche per definire a grandi linee la scaletta delle uscite dei prossimi mesi e del 2020. Nel frattempo però a farci venire l'acquolina in bocca per il futuro del medium ci pensa Jason Schreier di Kotaku.Come riporta Wccftech, stando alle ...