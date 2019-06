Geolocalizzarsi su Twitter non sarà più possibile

wired

(Di martedì 25 giugno 2019) immagine: Pixabayha deciso di rimuovere la possibilità di taggare la posizione all’interno di un tweet poiché la maggior parte degli utenti non usufruiva di questa funzionalità. Ad annunciarlo è un tweet dell’account di supporto del social network nel quale viene spiegato che tale funzionalità verrà rimossa semplificando così l’esperienza di tweeting per gli utenti. https://.com/Support/status/1141039841993355264 Il social network però sottolinea che la geolocalizzazione resterà operativa sui caricamenti delle immagini catturate con la fotocamera aggiornata di. Endgadget spiega come il tag della posizione susia stato più volte al centro di discussioni delicate in materia di privacy. Sebbene alcuni utenti ritengano che rivelare la propria posizione sul social network sia utile per connettersi con le altre persone presenti sulla piattaforma che si ...

