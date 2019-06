Garanzia giovani riparte | tirocini retribuiti fino a 35 anni

direttasicilia

(Di martedì 25 giugno 2019) Mentre arrivano segnali poco incoraggianti sul fronte del mercato del lavoro in Sicilia, la Regione è pronta a stanziare fondi per far ripartire il piano. Per il prossimo triennio ci sono sul piatto 205 milioni di euro. Nel mese di luglio verranno predisposti i bandi per i. Si ricomincia quindi con una dote finanziaria maggiore rispetto a 5fa, passando dai 178 della vecchia programmazione ai 205 di questa. Si potrebbero finanziare fra i 50 mila e i 55 mila. Il pianoGiovane prevede anche altre opportunità. Servizio civile, il sostegno alla creazione di nuove imprese, varie forme di apprendistato e la formazione mirata. Irestano la misura più ambita per cui sono pronti 58 milioni e altri 9 per gli stage in altre regioni. Come in passato iincasseranno un assegno da 500 euro al mese per 12 mesi ma quest’anno ...

