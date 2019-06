Fusaro attacca l' Europa | È una dittatura finanziaria Il governo porti l' Italia

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Pina Francone Il saggista, ospite di Coffe Break su La7, commenta le tensioni-Ue e torna a criticare l'unione politica e monetaria Diegoindica la rotta alConte: la priorità, per ripristinare la democrazia – dice – è l'uscita dall'e dall'euro. Il saggista euroscettico (eufemismo) è stato ospite di Coffee Break su La7, commentando i rape le tensioni tra l'e l'Ue. Durante il dibattito in studio ha dichiarato: "Le forze disono andate alsventolando la bandiera dell'uscita dall'euro, del recupero della piena sovranità e quindi del ripristino di una democrazia nazionale centrata sulla sovranità monetaria ed economica". Quindi, l'attacco frontale a quello che fu l'esecutivo di Mario Monti: "Un golpe finanziario voluto dall'Ue per imporre dall'alto all'riforma lacrime e sangue, di massacro delle classi ...

