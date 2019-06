Frode sui prodotti biologici tra Italia | Serbia e Croazia | 9 arresti

tg24.sky

(Di martedì 25 giugno 2019)suitra: 9Operazione della Guardia di Finanza: sequestrate sei società e beni mobili e immobili per un valore di oltre 6 milioni e mezzo di euro. Gli arrestati spacciavano per succo di frutta biologico quello che in realtà era succo concentrato e sofisticato di mela

