FOTOCarlo Alvino su Twitter | “Tutto fatto | molti non credevano alle condizioni del

forzazzurri

(Di martedì 25 giugno 2019) Carlo, sembra annunciare l’ormai imminente passaggio di Kostas Manolas al Napoli, in cambio di Amadou Diawara più conguaglio a favore dei giallorossi. Ecco le sue parole sul suo profilo: Qualcuno aveva dubitato. Passa la condizione imposta dal Napoli. Manolas in maglia azzurra e Diawara alla Roma + conguaglio. Tutto. Keep calm e #ForzaNapoliSempre — Carlo(@Carlo) June 25, 2019 Leggi anche : Palmeri: “Cavani nella prossima stagione sarà libero di scegliere ecco la squadra che si è interessata al Matador” Italia-Cina, risultato e tabellino: la sintesi del match – VIDEO Mercato Roma, quasi fatta per la prima cessione in casa giallorossa, i dettagli dell’operazione Cannavaro: “Con James e Manolas Napoli da scudetto. Sarri? Perché non è tradimento…” L'articolosu: “Tuttonon ...