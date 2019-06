Forza Italia | Maria Stella Gelmini e Maria Carfagna si candidano alle primarie

Primarie Forza Italia - Gelmini : “O si cambia o si muore”. Carfagna : “Mi candido anche io” : Fioccano le candidature ufficiali alle Primarie di Forza Italia. Dopo Giovanni Toti entrano in corsa anche Mariastella Gelmini e Mara Carfagna per la successione a Silvio Berlusconi. "Forza Italia o cambia o muore", ha annunciato la Gelmini, mentre Toti ha spiegato di essere felice perché chi lo ha sempre indicato come "un sabotatore" oggi sposa la sua "diagnosi" e la sua "cura".Continua a leggere

Le donne di Forza Italia pronte a governare - Carfagna e Gelmini pronte : Forza Italia deve cambiare leader, questo è ciò che emerge, le donne di FI sono pronte a farlo Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna annunciano la loro candidatura in caso di primarie di Fi per guidare il partito nel 'dopo-Berlusconi'. Della successione al Cavaliere, in Forza Italia, si discute ormai da mesi. Da quando cioè, …

Silvio Berlusconi si riprende Forza Italia? Prima mossa - colpo basso a Toti e Carfagna : Più potere a Giovanni Toti e Mara Carfagna, ma decide sempre Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia ha dato mandato al Coordinatore della Conferenza dei Coordinatori Regionali, Sestino Giacomoni, di convocare la Conferenza per il giorno mercoledì 26 giugno alle ore 14, convocando contempor

Flop del turismo a Scicli - le preoccupazioni di Forza Italia : “Flop turismo e scarsa attenzione verso le borgate. Urge una svolta” a dirlo sono Forza Italia Giovani e Forza Italia Scicli

Olimpiadi 2026 - ecco i punti di Forza del dossier italiano che hanno convinto il Cio : E alla fine Milano-Cortina si è aggiudicata le Olimpiadi invernali 2026, con 47 voti a favore, contro i 34 di Stoccolma-Aare (più un astenuto). Nessun testa a testa, il...

Forza Italia è finita nel 2009. Toti e Carfagna ripartono da zero : A mio modo di vedere la storia politica di Forza Italia finisce il 25 aprile del 2009, quando Silvio Berlusconi pronuncia il discorso più significativo della sua carriera di leader e di uomo delle istituzioni.Con quelle parole (pronunciate a poche settimane dal terremoto e davanti a molti partigiani dell'Anpi) Berlusconi propone un patto di riconciliazione in nome dell'interesse nazionale, patto che però non ...

Toti guarda al futuro di Forza Italia : "Apriremo alla democrazia - linea politica scelta dal basso" : Giovanni Toti conferma che si candiderà come leader di Forza Italia. "Io mi presenterò di sicuro, l'ho detto. Mi sembra il minimo dell'educazione dopo aver fatto tanta confusione. Tirarsi indietro sarebbe francamente improprio", ha affermato il neo coordinatore del partito, eletto insieme a Mara Carfagna proprio da Silvio Berlusconi, con cui nelle scorse settimane si era acceso un botta e risposta.

Giovanni Toti ad Agorà su Forza Italia : "Ultima parola a Silvio Berlusconi?" : Della Forza Italia che sarà, Giovanni Toti - neo-coordinatore insieme a Mara Carfagna - ne parla ad Agorà su Rai 3. Serena Bortone chiede se davvero, in questo nuovo partito, non sarà ancora Silvio Berlusconi a decidere. Immagino ci saranno dei meccanismi organizzativi più complessi di quello che st

Silvio Berlusconi - il sondaggista Fabrizio Masia : "Il cambio con Toti al vertice è funzionale a Forza Italia" : Al tavolo con Fabrizio Masia, che consegna in esclusiva a Libero il sondaggio sul futuro di Forza Italia, con o senza Berlusconi, le chance del neo coordinatore azzurro Giovanni Toti di prendere in mano un domani le redini del partito e l' effettivo valore di un soggetto politico moderato. Secondo i

Mara Carfagna detta la linea : "Perché Forza Italia non farà la fine del Pd" : Una nota, firmata Mara Carfagna, per spiegare come vede il futuro di Forza Italia e per spiegare, soprattutto, che gli azzurri non faranno la fine del Pd di Nicola Zingaretti. "Sono lieta che l'avvio del processo che porterà Forza Italia al congresso abbia stimolato la riflessione di tutti e farò te

Mara Carfagna e Giovanni Toti - scontro al vertice di Forza Italia sul rapporto con Matteo Salvini : Il giro di vite imposto da Silvio Berlusconi in Forza Italia, con le nomine di Giovanni Toti e Mara Carfagna a coordinatori nazionali, non placa le polemiche interne al partito azzurro. Già, perché i due si trovano agli antipodi circa un punto decisivo per il futuro del partito: il rapporto con Matt

Giorgia Meloni si mangia Forza Italia : "Presto nuove adesioni a Fratelli d'Italia" : Per alcuni sondaggi Fratelli d'Italia è addirittura davanti a Forza Italia, per altri i due partiti sono sostanzialmente pari. Insomma, l'ascesa di Giorgia Meloni pare inarrestabile. Dopo la Lega, anche FdI sta cannibalizzando il partito di Silvio Berlusconi. E la Meloni lascia intendere chiaramente

La Meloni si mangia Forza Italia "Presto annuncio nuove adesioni" : "Dal Veneto alla Sicilia, passando per il Lazio si registrano adesioni importanti che presenteremo tra alcuni giorni in una manifestazione". Fratelli d'Italia punta alla doppia cifra

