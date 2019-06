Foro Romano – Fori Imperiali Percorso unico | itinerario inedito con un solo biglietto

Internazionali d’Italia 2019 - Matteo Berrettini GLADIATORE DEL Foro! Il romano supera in due set Zverev e vola agli ottavi! : E’ forse la vittoria più bella della carriera, quella che Matteo Berrettini coglie su Alexander Zverev agli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico di Roma, l’uomo che a Roma è nato supera il secondo turno del quinto Masters 1000 dell’anno battendo il tedesco con il punteggio di 7-5 7-5, diventando il primo dei nostri giocatori ancora in tabellone a guadagnare gli ottavi di finale. Per lui si tratta della prima volta in ...