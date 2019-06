Formula 1 – Vettel tutt’altro che scoraggiato : “Lewis passeggiava in Francia! Io forse non sorrido tanto - ma…” : Sebastian Vettel, i problemi della Ferrari e l’amore per il team del Cavallino: le parole del tedesco dopo il Gp di Francia E’ andato in scena domenica il Gp di Francia 2019 di Formula 1: i piloti si sono sfidati sul circuito di Le Castellet e torneranno in pista prestissimo, già venerdì per le prime prove libere del Gp di Austria. Al Paul Ricard non è stato un weekend soddisfacente per Sebastian Vettel: dopo il deludente ...

Formula 1 - semafori spenti troppo presto al via del Gp di Francia : la FIA ‘zittisce’ Vettel e colleghi : Il direttore di gara ha sottolineato come le luci si siano spente entro i limiti previsti dal regolamento, mettendo a tacere le critiche avanzate dai piloti Un Gp di Francia non proprio esaltante, caratterizzato dall’ennesimo dominio Mercedes, riuscita a vincere con Lewis Hamilton l’ottava gara su otto disputate. Photo4/LaPresse Una delle poche emozioni si è vissuta al via, quando i semafori si sono spenti in maniera piuttosto ...

Formula 1 – Hamilton prende il volo - Verstappen si avvicina a Vettel : la nuova classifica piloti : Lewis Hamilton sempre più imprendibile: ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia 2019 79ª vittoria in carriera per Lewis Hamilton oggi al Gp di Francia: ancora una doppietta per la Mercedes, con Bottas secondo a Le Castellet, seguito da Charles Leclerc e Max Verstappen. Una gara senza storia per il britannico della Mercedes, che ha preso presto il largo, gestendo impeccabilmente il suo vantaggio fino al traguardo. Applausi per ...

Formula 1- Gp di Francia - Vettel duro ma fiducioso : “un’altra gara facile per Hamilton - ma è colpa nostra” : Vettel sincero al termine della gara a Le Castellet: le parole del tedesco della Ferrari dopo il quinto posto al Gp di Francia 2019 Un quinto posto, col punto per il giro veloce, che in qualche modo mette una pezza ad un weekend deludente, quello di Sebastian Vettel oggi al Gp di Francia. Il tedesco della Ferrari è riuscito a sbarazzarsi delle McLaren, ma non ha potuto poi far meglio del quinto posto, alle spalle di ...

Formula Uno - nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes : Hamilton davanti a Bottas. Leclerc 3° - Vettel giù dal podio : Lewis Hamilton domina il Gp di Francia dal primo all’ultimo giro e conquista la sesta vittoria stagionale. La festa Mercedes è completata dal secondo posto di Valtteri Bottas, che ha vinto il testa a testa con il ferrarista Charles Leclerc per il secondo posto. Sebastian Vettel, che partiva in settima posizione, chiude al quinto posto. L'articolo Formula Uno, nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes: Hamilton davanti a Bottas. ...

Formula 1 - problemi di affidabilità per la Ferrari : ecco perchè Vettel ha faticato nelle qualifiche in Francia : La monoposto del tedesco ha accusato un problema al motore endotermico, che ha richiesto la sostituzione della pompa dell’olio problemi di affidabilità in casa Ferrari nel week-end di Le Castellet, dove è in programma oggi il Gran Premio di Francia. Secondo quanto riferito dai media tedeschi, il Cavallino si è visto costretto a sostituire la pompa dell’olio sulla monoposto di Vettel, riuscito a conquistare solo un deludente ...

Formula 1 - strano team radio all’indirizzo di Vettel : Leclerc fa chiarezza in conferenza stampa : Il pilota monegasco ha spiegato in conferenza stampa il motivo del team radio rivolto a Vettel durante le qualifiche Terzo posto in griglia per Charles Leclerc, avvicinatosi alle Mercedes in qualifica senza però riuscire ad impensierirle. Un risultato comunque molto positivo rispetto a quello del compagno di squadra, solo settimo al termine di una prestazione non proprio da incorniciare. Photo4/LaPresse Durante le qualifiche, ha sorpreso ...

Formula 1 – I passi avanti e i problemi di Vettel in pista al Paul Ricard - Binotto ammette : “Seb non a suo agio - ma…” : Mattia Binotto commenta il risultato della Ferrari alle qualifiche del Gp di Francia: le parole del team principal del Cavallino Qualifica dolce-amara per la Ferrari oggi a Le Castellet: Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto, regalando un timido sorriso al team, consapevole di non poter nulla oggi in pista contro le Mercedes, mentre Sebastian Vettel non è riuscito a far meglio del settimo posto. “Sapevamo già che questo weekend ...

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1/ Gp Francia : pole Hamilton - Vettel dietro le McLaren! : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 per il Gp Francia 2019 a Le Castellet: Hamilton in pole position, Leclerc terzo e Vettel dietro le McLaren.

Formula 1 – Vettel solo settimo nelle qualifiche del Gp di Francia : il team radio è… frustrante [VIDEO] : Vettel sconsolato al termine delle qualifiche del Gp di Francia: il team radio del tedesco della Ferrari Sabato deludente per Sebastian Vettel oggi al Paul Ricard: il tedesco della Ferrari non è riuscito a far meglio del settimo posto nelle qualifiche del Gp di Francia 2019. Vettel ha spiegato di non aver trovato il giusto feeling con la sua monoposto. Al termine delle qualifiche il tedesco della Ferrari non ha nascosto tutta la sua ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Francia : Hamilton in pole position - Vettel ko : Griglia di partenza Formula 1 per il Gp Francia 2019 a Le Castellet: la lotta per la pole position vede sempre in primo piano Mercedes e Ferrari.

Formula 1 – Hamilton punzecchia Bottas e Vettel - lanciata la sfida a Leclerc [VIDEO] : Lewis Hamilton snobba Vettel e Bottas: il britannico lancia la sfida a Leclerc in vista del Gp di Francia di domani E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Francia 2019: il britannico della Mercedes ha conquistato oggi la prima posizione della griglia di partenza della gara francese, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas e dal ferrarista Charles Leclerc. Un risultato che fa sorridere Lewis Hamilton, che dopo quanto accaduto ...

Formula 1 – Doppietta Mercedes in prima fila - Vettel lontano : la griglia di partenza del Gp di Francia : 86ª pole position per Hamilton al Paul Ricard, Vettel lontano: la griglia di partenza del Gp di Francia E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Francia 2019: il britannico della Mercedes ha chiuso al primo posto le qualifiche di oggi pomeriggio al Paul Ricard, seguito dal compagno di squadra Bottas e da Charles Leclerc. Solo settimo invece Sebastian Vettel, che sembra non aver trovato la confidenza giusta oggi a bordo della sua SF90. ...

Formula 1 – Risultato deludente per Vettel nelle qualifiche del Gp di Francia : “ecco cosa è successo” : qualifiche amare per Vettel al Gp di Francia: le parole del ferrarista dopo il settimo posto ottenuto al Paul Ricard Dopo la penalità del Gp del Canada che gli ha impedito di festeggiare per la sua prima vittoria stagionale, Sebastian Vettel non è riuscito a ritrovare oggi il sorriso nelle qualifiche del Gp di Francia 2019. Il tedesco della Ferrari, che in Q3 ha avuto un problema col cambio, a seguito del quale ha potuto effettuare un solo ...