Formula 1 | il presidente del Brasile allo scoperto | “c’è il 99% di possibilità che Rio

(Di martedì 25 giugno 2019) Jair Bolsonaro ha ammesso lache il Gp delpossa disputarsi a Rio de Janeiro a partire dal 2021 Il Gran Premio delpotrebbe spostarsi a Rio de Janeiro a partire dal 2021, a rivelarlo è ilJair Bolsonaro ai microfoni di Associated Press. Photo4/LaPresse Il numero uno dello Stato sudamericano ha ammesso come ci sia una chance del 99% che la1 lasci San Paolo, per trasferirsi a Rio tra due anni. “Non perderemo la F1 – le parole di Bolsonaro – il contratto di San Paolo termina l’anno prossimo e loro hanno deciso che la1 tornerà a Rio de Janeiro“. Non è mancata anche una battuta di Chase Carey sulla questione: “siamo concentrati sulla ricerca della migliore opportunità per tutti per il 2021, ho detto che ogni gara deve essere come un Super Bowl. Vogliamo rendere i nostri Gran Premi degli eventi che ...

