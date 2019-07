Firefox Send : cos’è e come funziona : Il browser Mozilla Firefox è ancora la soluzione preferita da molti per navigare in rete. La fondazione che sviluppa il progetto è sempre stata molto attenta alle esigenze degli utenti. Da questa attenzione è nato Firefox Send, un servizio di file sharing gratuito crittografato, pratico, rapido e sicuro. Si tratta di un’ottima soluzione che consente […] Firefox Send: cos’è e come funziona

Firefox Send : cos’è e come funziona : Il browser Mozilla Firefox è ancora la soluzione preferita da molti per navigare in rete. La fondazione che sviluppa il progetto è sempre stata molto attenta alle esigenze degli utenti. Da questa attenzione è nato Firefox Send, un servizio di file sharing gratuito crittografato, pratico, rapido e sicuro. Si tratta di un’ottima soluzione che consente […] Firefox Send: cos’è e come funziona