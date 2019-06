Federazione mondiale delle professioni del lavoro per mercato equo

today

(Di martedì 25 giugno 2019) Milano, 24 giu. (Labitalia) - Promuovere undele sostenibile, favorendo la mo...

Tara__210 : @klausmang @SkySport Non decide l'italia la formula del torneo. Per il mondiale di italia 90 la partita in programm… - mezza_parola : #news PROFESSIONI DEL LAVORO, NASCE LA FEDERAZIONE MONDIALE di Italpress - palermo24h : PROFESSIONI DEL LAVORO, NASCE LA FEDERAZIONE MONDIALE -