European Games di Minsk – Tiro con l’Arco | Andreoli e Boari agli ottavi dell’individuale

Lotta - European Games 2019 : Gigi Davidovi eliminato nei 57 kg - domani in gara Da Col e Mansour : Sono cominciati quest’oggi a Minsk (Bielorussia) gli European Games 2019 della Lotta, con una prima giornata di gare dedicata alle eliminatorie delle prime quattro categorie di peso dello stile libero maschile: 57, 74, 86 e 125 kg. Per l’Italia l’unico atleta impegnato nel day-1, Gigi Davidovi, è subito uscito di scena al primo turno dei 57 kg uscendo sconfitto per 3-2 nella sfida contro il macedone Vladimir Egorov, bronzo ai ...

Beach soccer - European Games 2019 : Ucraina-Italia 8-7 ai rigori. Inizia in salita il percorso degli azzurri : Inizia con una sconfitta ai rigori il cammino dell’Italia del Beach soccer agli European Games: a Minsk gli azzurri cedono per 8-7 all’Ucraina, dopo che regolamentari e supplementari si erano conclusi sul 4-4. Nel primo tempo gara molto tattica e chiusa, con pochi tiri in porta da una parte e dall’altra, Per sbloccare la contesa serve il rigore di Corosiniti che va in gol dopo 10’40”. Anche nella seconda frazione ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Serra sul podio nella boxe! Italia in semifinale nell’Atletica! Beach soccer : l’Italia cede all’Ucraina agli shoot out : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEGLI European Games 18.36 BOXE – E’ MEDagliA PER L’Italia!!! Federico Serra batte 5-0 l’azerp Huseynov nei quarti della categoria -49 kg e disputerà la semifinale con la certezza di salire sul podio 18.32 BOXE – Iniziata la sfida tra Serra e Huseynov 18.32 AEROBICA – Sta per iniziare la gara a squadrecon l’Italia seconda ad ...

European Games di Minsk – Fofana brilla nei 110HS - la staffetta azzurra stacca il pass per la semifinale : Bene l’ostacolista azzurro e la staffetta dei ‘cacciatori’, riuscita a staccare il pass per la semifinale Hassane Fofana e la staffetta “The Hunt” trascinano gli azzurri alla semifinale degli European Games di Minsk. L’ostacolista azzurro eguaglia il primato personale con 13.44 (-0.3) durante il turno di ripescaggio dei Giochi Europei e vince il match odierno dopo l’oro conquistato domenica nella sua specialità. Per il ...

Canoa velocità - European Games 2019 : il K4 500 maschile va in finale! Lotterà per il decimo posto Giulio Dressino nel K1 1000 : Conclusa la prima giornata di gare della Canoa velocità agli European Games di Minsk: nella sessione pomeridiana dedicata alle semifinali delle specialità olimpiche sui 500 e sui 1000 metri vede un altro equipaggio dell’Italia qualificarsi alle finali, dopo i tre che ci erano riusciti al mattino. Nel K4 500 maschile Luca Beccaro, Samuele Burgo, Nicola Ripamonti e Giulio Dressino strappano l’ultimo pass per la finale chiudendo ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Mazzetti chiude il primo round al settimo posto nella pistola automatica. Chelli è 12° : Si sono chiuse le gare del Tiro a segno in questo lungo martedì 25 giugno a Minsk, dove sono in corso gli European Games 2019. Nel primo round delle qualificazioni della pistola automatica maschile da 25m, sono quindi arrivati i risultati dopo i primi 300 colpi. A comandare la classifica è il titolatissimo tedesco Christian Reitz che, con lo score di 295 punti, si è messo alle spalle l’atleta della Repubblica Ceca Martin Strnad, secondo un ...

Atletica - European Games 2019 : l’Italia vince il ripescaggio e accede alle semifinali - Fofana 13.44 tra gli ostacoli : L’Italia dell’Atletica leggera si è qualificata alle semifinali degli European Games 2019, competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk (Bielorussia) e che tiene a battesimo il rivoluzionario format Dinamic New Athletics. Gli azzurri erano impegnati nel turno di ripescaggio e sono riusciti a vincere il proprio raggruppamento staccando così il pass per la gara di domani dove cercheranno l’accesso all’atto ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Italia in semifinale nell’Atletica! Fiori ai quarti nei -81 kg nella Boxe! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 16.02 BOXE – Fiori ha compiuto una vera e propria impresa essendo nettamente sfavorito! L’Italiano affronterà adesso lo slovacco Matus Strnisko e si giocherà una grandissima occasione per andare a medaglia. 16.00 BOXE – SUCCESSO PER SIMONE Fiori! L’azzurro supera per 3-0 il russo Khataev nei -81 kg e accede ai quarti di finale! 15.56 ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Italia in semifinale nell’atletica! Andreoli e Boari avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.32 JUDO – Nella prima delle finali del Mixed Team la Francia conquista la medaglia di bronzo superando la Bielorussia per 4-1 15.28 CANOA – La prossima gara del programma sarà la semifinale del K2 1000m maschile, gli Italiani Samuele Burgo e Luca Beccaro hanno già conquistato il pass per la finale in mattinata. 15.24 ATLETICA – Grecia e ...

European Games 2019 MINSK/ Finali - programma - azzurri. Pugilato : Maietta subito out : EUROPEAN GAMES 2019 MINSK: programma, gara e italiani impegnati nella rassegna continentale che si tiene in Bielorussia, oggi martedì 25 giugno.

Ciclismo - European Games 2019 : Vasil Kiryienka profeta in patria nella prova a cronometro! Alle sue spalle Oliveira e Barta : Vasil Kiryienka non delude le aspettative del suo Paese e si aggiudica la medaglia d’oro a cronometro agli European Games 2019 di Minsk. Il bielorusso, classe 1981, aveva già conquistato il primato ai Giochi continentali nella prima edizione di Baku, quattro anni fa. Una delle grandi punte e certezze del Team Ineos, già campione del mondo delle prove contro il tempo nel 2015, Vasil ha registrato un tempo di 33’03”, battendo di ...

European Games 2019 Minsk/ Programma - azzurri finali : Davidovi subito out nella lotta : European Games 2019 Minsk: Programma, gara e italiani impegnati nella rassegna continentale che si tiene in Bielorussia, oggi martedì 25 giugno.

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Italia che punta al ripescaggio nell’atletica. Andreoli e Boari avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 14.01 ATLETICA – Sara Jemai viene sconfitta dalla greca nel giavellotto. Meno di un metro di distanza. 13.59 CANOA – Italia lontanissima, ultima nella batteria del K4 femminile. 13.56 ATLETICA – Italia che è terza a pari merito con la Lettonia. 13.54 PUGILATO – Battuto Maietta agli ottavi: 4-1 per il britannico Calum French. 13.51 ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel beach soccer. Petricca avanza nella canoa. Andreoli e Boari avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 13.32 ATLETICA – Iniziati i ripescaggi, con l’Italia protagonista: secondo Rigali nei 100 metri con un buon 10.65. 13.30 JUDO – nella prima semifinale del torneo a squadre miste, il Portogallo è avanti 2-0 sull’Olanda 13.28 TENNISTAVOLO – Yu Fu (Por) è sul 2-0 su Solja (Ger), mentre Li Jie (Ola) e Han Ying (Ger) sono ...