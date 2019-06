Ettore Majorana tra scienza e cinema | il caso del celebre fisico catanese avvolto nel

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) La fama e la grandezza dicome scienziato affascinano ancora quanti sono appassionati di fisica e, così come la sua scomparsa avvolta nel mistero. A distanza di 81 anni, è ancora vivo ildel 31ennesiciliano, noto per le sue intuizioni geniali nel campo della fisica teorica. La sua vita breve ma intensa è stata al centro del convegno dal titolo “e innovazione” ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. Una ricerca celebrata da scoperte scientifiche, immagini e testimonianze inedite che proprio di recente hanno aperto la strada a due nuovi progetti audiovisivi su: la miniserie per il web “La Radio” e il cortometraggiotografico “La particella fantasma“. Entrambi i lavori sono firmati Slinkset for Innovation, la nuova società di consulenza progettuale e ...

andreartista : Scomparsa Majorana: arriva mini serie per il web e cortometraggio cinematografico - palermo24h : Scienza, cinema e innovazione: ai Cantieri il convegno dedicato a Ettore Majorana - PalermoToday : Scomparsa Majorana: arriva mini serie per il web e cortometraggio cinematografico -