Eterni i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge | da questo martedì l’aggiornamento di giugno in

(Di martedì 25 giugno 2019) Davvero inaspettato quello che stiamo registrando oggi 25, considerando il fatto che il produttore coreano ha dato il via alla distribuzione dell'ultimissimo aggiornamento disponibile per coloro che si ritrovano con unS7 o unS7qui in Italia. Un segnale molto importante per coloro che si ritrovano in possesso di questi device da oltre tre anni, a pochi giorni di distanza dall'esclusione degli stessi modelli dalle liste di quelli che avrebbero toccato con mano patch quantomeno a cadenza trimestrale. Abbiamo toccato l'argomento pochi giorni fa con un articolo specifico, eppure i segnali giunti stamane sono totalmente opposti. Chi ha deciso di puntare su unS7 no brand in Italia può già procedere con il download del firmware (link specifico per G930FXXS5ESF6 fornito dal produttore asiatico), al pari di chi si appresta a fare lo stesso ...

