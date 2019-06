Estate | il report | in Italia il 95 | 2% delle acque di balneazione è eccellente

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) E’ ottima la qualitàin, con una percentuale dididi classi di qualitàe buona pari al 95,2% del totale. E’ quanto emerge daln bathing water quality in 2018, pubblicato dalla Commissione europea all’interno del rapporto European Bathing Water Quality in 2018, in cui si illustra la qualitàdiin tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea. L’– ricorda il ministero della Salute sul suo sito web – è il Paese europeo con il maggior numero didi, circa un quarto del totale di quelle europee (22.131): 5.539 totali, di cui 4.871 marine e 668 interne. Seguono la Francia con 3.351, la Germania con 2.289 (interne), la Spagna con 2.228 e la Grecia con 1.598. Il dato del 95,2% si attesta oltre la media Ue (85%) e assume un significato ancora ...

reportrai3 : L'Italia ha la flotta di canadair più grande al mondo. Ma #Report ha trovato qualcosa per cui sarebbe a rischio il… - VinileMyrope : Rimane il migliore in Italia, sempre più grande e con nuovi spettacoli e giochi. Frutta in estate ad ogni angolo.… - Investireoggi : Le mete internazionali dell'estate 2019: il Summer Vacation Destinations Report 2019 di TripAdvisor… -