Esplosione nella notte a Lunghezza | rapinatori fanno saltare bancomat e fuggono con

(Di martedì 25 giugno 2019) Roma – Un boatoche ha svegliato gli abitanti di. Un’in piena regola quella che si e’ verificatafiliale del Credito Cooperativo di via Fosso dell’Osa 338. E’ successo alle 2 circa, per mano di quattro persone che hanno assaltato ildell’agenzia. A dare l’allarme e’ stata la vigilanza privata quando ha visto prima interrompersi il collegamento con la videosorveglianza e poco dopo, come raccontato dagli operatori alla Polizia, si e’ avvertito un boato. Nessun guasto, ma l’opera di “tre o forse quattro” come raccontato da alcuni testimoni, che dopo aver piazzato dell’esplosivo sullo sportello automatico lo hanno fatto. Poi hanno preso quel che potevano e sono stati visti fuggire a bordo di un’auto. Da quantificare il bottino. Sul caso ...

