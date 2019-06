Equitazione | Mondiali 2022 | Italia ed Arabia Saudita candidate ad organizzare la rassegna

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) La FEI ha annunciato le candidature per l’organizzazione deidi(World Equestrian Games) del: soltanto in due, ovveroed, hanno presentato una proposta che comprende tutte le discipline previste nel programma, mentre tutte le altre, ossia Danimarca, Estonia, Ungheria, Irlanda, Slovacchia, Paesi Bassi, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti d’America hanno avanzato candidature solo per alcune specialità. Idelsaranno qualificanti per le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2024 nelle specialità olimpiche e paralimpiche, e l’assegnazione verrà effettuata a novembre 2019. Di seguito l’elenco completo delle candidature: Tutte le discipline Pratoni del Vivaro (Roma), Elementa (Roma) e Isola della Scala (Verona) (ITA), World Equestrian Games Federazione Equestre, Riyadh (KSA), World Equestrian ...

