liberoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) (AdnKronos) - Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30 il direttore CIB Christian Curlisi parteciperà al tavolo intitolato “Biologico e orti rinnovabili, nutrirsi naturalmente” e moderato da Francesco Ferrante (Kyoto Club), cui parteciperanno, tra gli altri, anche Maria Grazia Mammuccini (FederBio), D

TV7Benevento : Energia: Consorzio Italiano Biogas per lotta a cambiamenti climatici (3)... - TV7Benevento : Energia: Consorzio Italiano Biogas per lotta a cambiamenti climatici (2)... - TV7Benevento : Energia: Consorzio Italiano Biogas per lotta a cambiamenti climatici... -