Emilia Romagna | blitz e arresti contro la ' ndrangheta | anche il presidente del consiglio

Blitz contro la 'ndrangheta in Emilia Romagna - arrestato presidente del Consiglio comunale di Piacenza : In manette anche il presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso oltre ai boss Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri

'Ndrangheta in Emilia Romagna - arresti : 8.43 Nuovo colpo alla 'Ndrangheta in Emilia Romagna. Serie di misure cautelari da parte della Polizia nei confronti di presunti appartenenti alle cosche storicamente legate ai Grande Aracri di Cutro (Crotone). Fra gli arrestati il presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso. Centinaia le perquisizioni in tutta Italia. Associazione di stampo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, intermediazione illecita e ...

Lunedì notte c’è stata una grande operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna : Lunedì notte c’è stata una grande operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna: la polizia ha eseguito 16 arresti, decine di perquisizione e sequestri di beni per diversi milioni di euro nell’ambito di un’indagine contro un clan affiliato alla costa grande

Maltempo - Emilia Romagna ancora in ginocchio per la grandinata di Sabato. Bologna chiede lo “stato d’emergenza” : A due giorni dalla grandinata che sabato 22 giugno ha colpito la città di Bologna, il Comune è impegnato nel ripristino degli immobili danneggiati e nel monitoraggio del patrimonio, a cominciare dalle scuole, e – fanno sapere da Palazzo D’Accursio – invoca “lo stato di emergenza”. L’assessore alla protezione civile Alberto Aitini è in contatto con la sua omologa in Regione, Paola Gazzolo, per seguire da vicino ...

Maltempo - grandinata eccezionale e danni : l’Emilia-Romagna conta i danni - chiederà lo stato di emergenza : In Emilia–Romagna riparte la conta dei danni. Dopo l’ondata di Maltempo di ieri pomeriggio-sera con la grandinata eccezionale che ha colpito in particolare il modenese e il bolognese, con danni anche nel reggiano, e il forte vento in Romagna, da domani mattina i tecnici dei servizi territoriali della Protezione civile regionale inizieranno la ricognizione dei danni pubblici e privati, in raccordo con i Comuni interessati e i Vigili del ...

Emilia Romagna : sono centinaia le auto distrutte dalla grandine : Come vi abbiamo ampiamente illustrato in questo articolo, un fortissimo temporale ha colpito nel pomeriggio di oggi l'area compresa fra le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna. Tantissimi...

Maltempo - scia di distruzione in Emilia Romagna dopo la tempesta : pomeriggio drammatico - decine di feriti. E’ un disastro [FOTO e VIDEO] : L’Emilia Romagna è stata oggi pomeriggio letteralmente flagellata da temporali violentissimi: le temperature sono crollate da +27/+28°C a +16/+17°C in meno di 20 minuti su tutto il territorio Regionale, dapprima a inizio pomeriggio in Emilia, successivamente dopo le 17:00 anche in Romagna. Temporali molto violenti hanno colpito Reggio Emilia, Modena, Bologna e infine Ravenna fin sul litorale. Nelle zone più colpite sono caduti 100mm di ...

Maltempo in Emilia Romagna - arrivano i primi fondi dopo i fenomeni estremi di maggio : Un primo stanziamento di 1 milione e 800mila euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per rispondere alle criticita’ piu’ gravi aperte dalle piogge intense che hanno colpito la Regione nel mese di maggio. E’ la risposta della Giunta regionale, che ha deliberato ieri gli stanziamenti, alle conseguenze delle precipitazioni eccezionali che in piu’ ondate hanno colpito il territorio da Piacenza a Rimini. Quattro ...

Giornata Nazionale per la Lotta contro Leucemie - Linfomi e Mieloma : il 21 giugno mini checkup ematologico gratuito nei centri lifebrain Emilia Romagna : Il 21 giugno, in occasione della Giornata Nazionale per la Lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma indetta da AIL, nei 18 centri lifebrain Emilia Romagna sarà possibile effettuare gratuitamente un mini checkup ematologico che comprende le analisi di Emocromo, Ferritina e Sideremia: un primo, importante passo verso la prevenzione. Ogni anno in Italia si registrano oltre 370.000 nuovi casi di tumore (dati Associazione italiana di oncologia medica ...

Autonomia : sì da Anci Veneto - Lombardia ed Emilia Romagna (2) : (AdnKronos) - La presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, ha commentato così l’incontro: “Quella di oggi è stata una giornata importante perché è emersa la piena e totale sintonia tra i soggetti coinvolti. Le esigenze e le istanze emerse nel corso di questo laboratorio sono trasversali coinv

Sereno Variabile Estate : alla scoperta dell’Emilia-Romagna : Primo appuntamento di Sereno Variabile Estate con la puntata in onda domenica 16 giugno alle 14 su Rai2, dedicata all’Emilia-Romagna, scenario di un interessante itinerario nel territorio dei Colli Bolognesi, con tante proposte per una vacanza all’insegna dell’enoturismo, del gusto e della cultura. Molti gli spunti per un soggiorno fatto di relax, escursioni, sport, gastronomia, in un viaggio gradevolmente punteggiato dai brindisi con i vini ...

Maltempo al Nord : devastante grandinata in Emilia Romagna - danni ingenti : Come previsto si è accesa l'instabilità atmosferica nel corso del pomeriggio sulle regioni del Nord Italia. Un temporale abbastanza isolato ma intenso (probabilmente a carattere di "supercella") ha...

Emilia Romagna - Pd oltre Ferrara : resiste a Lega con giovani e civismo. “Regionali? Servono piedi per terra e alleanza larga” : L’Emilia-Romagna “rossa” regge l’urto dell’ondata leghista e riparte dai ballottaggi per tentare l’impresa di mantenere il governo della Regione alle elezioni in autunno, in un territorio che per la prima volta è contendibile. Sulle Regionali è inevitabile che si allunghi l’ombra della sconfitta di Ferrara, fortino del centrosinistra dal Dopoguerra, e Forlì. Eppure nel complesso il centrosinistra resiste ...

Regionali Emilia-Romagna - governatore Bonaccini (Pd) : “Lega non stappi lo champagne - la sfido” : Il governatore dem alla guida dell'Emilia Romagna, Sefano Bonaccini, sfida la Lega: "Le sconfitte di Ferrara e Forlì bruciano, ma la Lega non stappi bottiglie di champagne e non canti vittoria: siano più umili, noi ce la batteremo". Il presidente dem si è detto pronto a ricandidarsi per le elezioni Regionali, previste a novembre.Continua a leggere