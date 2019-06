Easy Rider | De Filippo | Chahine | al Cinema Ritrovato di Bologna tornano grandi capolavori

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) “Parlano tanto di libertà individuale ma quando incontrano le persone libere hanno paura”. A rivederepiù di vent’anni dopo la prima occhiata in Vhs (L’Unità di Veltroni, grazie compagno Walter) ci ha sconvolto l’esistenza. Intanto perché il capolavoro di Dennis Hopper (1969) va guardato da sotto lo schermo e non da davanti alla tv. Già, perché alzando il naso all’insù verso uno dei piùschermi al mondo diall’aperto, quello delin Piazza Maggiore a, è come se Dennis Hopper/Billy e Peter Fonda/Wyatt-Capitan America con i loro chopper ti passassero sopra la testa. Poi perché quel canto libero della controcultura degli anni Sessanta statunitensi, ammirato in una dimensione extralarge, sembra come scaraventarti addosso la tragica constatazione del fallimento di una sentita utopia. Che quel desiderio dei due protagonisti hippie di ...

