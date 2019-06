huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) ″È una data storica”, ha dichiarato a caldo Qu Dongyu il 55enne neoeletto direttore della Food and Agriculture Organization delle Nazioni unite. Come da copione, l’ex vice-ministro dell’Agricoltura cinese ha sottolineato che farà di tutto per essere “imparziale e neutro” per i prossimi quattro anni.Anche se non proprio storica, Margaret Chan cinese di Hong Kong aveva guidato l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, sicuramente è un passo importante da parte di Pechino - anche perché gli sconfitti erano entrambi europei. La FAO potrebbe, potenzialmente, giocare un ruolo strategico di fondamentale importanza, e non solo per sfamare l’umanità.Nei giorni in cui registra questa vittoria internazionale, ma porta a casa una sonora sconfitta interna con la ...

HuffPostItalia : Dopo la FAO, la Cina all'ONU pensa alle droghe - MasucciCarlo : RT @StefanoCetica: La #Cina si prende anche la @FAO (dopo aver conquistato l’Africa a suon di investimenti) e l’Italia non si sa nemmeno co… - dukeby : @TutelaMagliaNA @ScarpatoF Ne approfitto, per svelarti che dopo la FAO, l’OMS, l’UNICEF e l’UNESCO, ...ci sei tu. E… -