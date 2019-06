Dopo 246 giorni di chiusura riapre la stazione metro di Repubblica

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019)246la fermata dellapolitana a. Sono terminati i collaudi delle scale mobili della centralissimadella Linea A. Era stata chiusa il 23 ottobre scorso quando una ventina di tifosi del Cska di Mosca, a Roma per la partita di Champions della loro squadra, rimasero coinvolti in un incidente per il malfunzionamento della scala mobile. Da allora più di otto mesi di rinvii della riapertura e di conseguenti disagi per i cittadini romani e i turisti, impossibilitati a utilizzare un importante snodo del trasporto pubblico romano.A dare l’annuncio è la sindaca di Roma Virginia Raggi. “LadellaA riaprirà domani mattina in sicurezza. Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione”, ha scritto ...

