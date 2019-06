dilei

(Di martedì 25 giugno 2019) Mettersi ain estate per dimagrire prima della prova costume è un obiettivo condiviso da molti. Per perdere i chili di troppo in modo efficace e duraturo però bisogna evitate diete drastiche e allenamenti eccessivi. Soprattutto bisogna dare al corpo la giustae la giusta idratazione, anche in considerazione del caldo e dell’afa elevati. La soluzione è scegliere alimenti sani e ricchi di nutrienti, in grado di assicurare sostegno eda lungo. Tra questi, legiocano un ruolo determinante per una corretta alimentazione e per mantenere sani pelle e capelli che nei mesi estivi sono molto esposti al sole. Per questo abbiamo chiesto alla dottoressa Ambra Morelli dell’ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) di darci alcuni fondamentalisu come eliminare il grasso in eccesso e tonificare il corpo senza eccedere in rinunce. Perché lesono ...

dilei_it : Dieta con le mandorle: dimagrisci e fai il pieno di energia. Consigli dell’esperta - Primahyadum : @debufred @massimo6757 Il colesterolo è sintetizzato a livello del fegato, non ha a che fare che in misura ridottissima con la dieta. - SoniaGrispo : @seidimattina__ Farlo gradualmente, con coscienza ma senza angoscia. Se prendi l’eliminazione della carne come una… -