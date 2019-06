Dichiarazione Imu | proroga del termine al 31 dicembre

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Dopo la probabile accelerazione alla unificazione in una solo imposta tra IMU e TASI sostenuta dalla Lega di Matteo Salvini, arriva ora una ulteriore novità per tutti coloro che devono pagare tasse e imposte sulla casa. Ilper la presentazione dellaImu passerà dall'attuale 30 giugno al più lontano 31dell'anno successivo a quello in cui si è venuto a realizzare il presupposto di imposta. Ma non solo. Oltre alladella presentazione, vengono alleggeriti anche gli oneri di comunicazione a carico dei singoli contribuenti italiani. Le agevolazioni per comodato e locazioni In base a quanto riportato all'articolo 3 quater del Decreto Crescita, infatti, per gli immobili concessi in comodato di uso gratuito tra genitori e figli non sarà più necessario presentare laal Comune di residenza per ottenere lo sconto del 50% su Imu e Tasi. La ...

