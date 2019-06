Di Maio | Chi vuole la crisi ci conduce al governo tecnico

blogo

(Di martedì 25 giugno 2019) In una intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera il vicepremier pentastellato Luigi Diafferma che ilConte durerà altri quattro anni e che se qualcuno lo fa cadere avrà la responsabilità di far tornare un. Infatti il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha detto:"Ildura altri quattro anni. Chi lo fa cadere si prende una bella responsabilità, perché significherebbe far tornare il Pd insieme ad altri Monti e altre Fornero"E ha aggiunto:"Cicoraggio per far ripartire il Paese. Se si tratta di tagliare il cuneo fiscale e creare decine di migliaia di posti di lavoro bisogna andare avanti"Per quanto riguarda il cambio di direzione della Lega sui minibot, Disi è detto sorpreso e ha spiegato:"Ricordavo che vollero inserirli a tutti i costi nel contratto. Comunque per me conta che lo Stato paghi, basta che ...

s_parisi : Da ridere. Mentre era in viaggio, Di Battista seguiva come governavano Di Maio & Associati? Stipendio a chi non lav… - Corriere : Di Maio: «Chi vuole la crisi apre la strada ancora ai tecnici» - davidealgebris : Vicepremier hanno fatto la manovra piu recessiva possibile distruggendo la fiducia delle imprese e consumatori Ital… -