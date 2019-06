Deve stare con la figlia malata | i colleghi le regalano mille ore di ferie

ANBI : “L’acqua è e Deve restare pubblica - la sfida è quella di frequentare il futuro con efficienza” : “Nell’acceso dibattito sul futuro dell’EIPLI (Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia) devono essere consolidati quali principi inalienabili e fondamentali che l’acqua sia pubblica, che l’uso agricolo sia il primo dopo quello umano e che la mission dell’ente sia prioritariamente a servizio delle campagne. Affermati questi come postulati indiscutibili, bisogna però concentrarsi sul modello ...

Alan Friedman ad Agorò - il complotto : "Asse Salvini-Trump-Putin - il leghista Deve stare attento" : Tra i più duri oppositori di Matteo Salvini, da tempo, c'è Alan Friedman. E la firma del Corriere della Sera torna all'attacco ad Agorà, il programma di approfondimento del mattino su Rai 3. Nel mirino di Friedman, ci finiscono il viaggio del ministro dell'Interno negli Usa e Donald Trump, il quale

Stare all’aria aperta fa bene - ma quanto Deve durare la pausa ‘green’? Gli scienziati lo hanno scoperto da poco : Basta Stare due ore a settimana nel verde per sentirsi più sani e felici. I benefici della natura per la nostra salute sono documentati da tempo, ma fino ad ora nessuno aveva quantificato la durata della pausa ‘green‘ utile per il benessere. Ci hanno pensato dei ricercatori britannici, autori di uno studio pubblicato su ‘Scientific Reports‘. L’analisi dei risultati di un sondaggio condotto su 20.000 persone in ...

Assalita dai fan! Taylor Mega Deve camuffarsi per stare tranquilla : Mentre si trovava a passeggio per via Condotti, la bella influencer è stata fermata ripetutamente dai fan e lei, per poter proseguire senza essere riconosciuta, è dovuta entrare in un negozio e acquistare occhiali e cappellino per nascondersi. Taylor Mega è stata protagonista di un assalto da parte dei fan mentre si trovava in via Condotti con un’amica a fare shopping. Dopo essersi fermata varie volte per selfie e saluti, ...

M5s - Peter Gomez a Pop Fest : “Non ha alternative - Deve stare lì - pedalare e sperare che ci sia una ripresa economica” : “La prima cosa da fare per un partito di sinistra? Eleggere un segretario donna”. Dal palco della Pop Fest di Milano, il direttore del Fatto.it Peter Gomez si è confrontato con alcuni colleghi sullo scenario politico all’indomani delle elezioni europee: “Il M5s ha un’unica possibilità: stare lì, sperare che in cinque anni ci sia una ripresa economica e dire che è grazie a loro. Non hanno alternative: sono lì devono pedalare” L'articolo M5s, ...

Lega - Giorgetti : “Minibot? Non sono anticamera uscita euro. Salvini? Deve riaggiustare rotta - leadership sono cicliche” : “I minibot non sono anticamera della uscita né dalla Ue, né dall’euro. sono semplicemente il tentativo di risolvere un problema, e cioè il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione che non abbiamo creato noi. E su cui siamo disposti a discutere. Io infatti ho dichiarato che i minibot non sono la Bibbia“. sono le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervistato dal giornalista ...

Preziosi dentro o fuori - ora Deve decidere se vendere il Genoa o restare in sella : vendere o restare in sella: è questo il quesito che assilla il patron del Genoa, Enrico Preziosi. I prossimi quindici giorni potrebbero chiarire ogni dubbio al riguardo. Intanto il presidente si gode il primo assaggio di estate ad Ibiza, mentre l'advisor Assietta accende i riflettori sull'acquirente per la cessione societaria. Le valutazioni di Assietta Tra rumors, indiscrezioni e smentite, la sensazione è che un quadro chiaro potrà delinearsi ...

Tangenti Lombardia - tribunale Riesame : “Nino Caianiello Deve restare in carcere” : Nino Caianiello, il presunto “burattinaio” del sistema di Tangenti, nomine e appalti pilotati e finanziamenti illeciti venuto a galla quasi un mese fa col blitz della Dda di Milano, deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Milano respingendo l’istanza di revoca della misura cautelare e anche la questione di competenza territoriale dell’indagine presentate dalla difesa, che sosteneva che l’inchiesta dovesse ...

VIDEO Marquez attacca Lorenzo : “Per chiedere delle cose Deve stare davanti!”. Jorge : “Non volevo fare polemica” : Confronto verbale tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo al termine del GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. I due piloti della Honda si sono resi protagonisti di una gara completamente diversa: Marquez ha concluso in seconda posizione alle spalle di Danilo Petrucci e si è confermato in testa alla classifica generale con dodici punti di vantaggio su Andrea Doviziosi, Lorenzo ha terminato nelle retrovie e conferma tutte le sue ...

Tangenti Milano - Tribunale del Riesame : “Pietro Tatarella Deve restare in carcere” : L’ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, candidato alle europee non eletto ed ex vicecoordinatore lombardo di Forza Italia, deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dal politico coinvolto nella maxi inchiesta della Dda milanese. Sono state respinte anche le richieste di revoca di altri due indagati. Tatarella, ex consigliere ...

Reddito di cittadinanza - M5s raccoglie le storie di chi l’ha ricevuto : “È un riscatto - nessuno Deve restare indietro” : “Vi raccontiamo le storie di chi sta ricevendo il Reddito di cittadinanza e, grazie a esso, ha un’occasione di riscatto. nessuno deve restare indietro”. Il M5s sta raccogliendo, e diffondendo sui propri canali social, le testimonianze delle persone che attraverso la misura varata dal governo hanno trovato un lavoro e ottenuto un’integrazione al proprio Reddito. Molte storie storie sono arrivate alla nostra redazione ...

Raggi : sindaco Deve stare vicino a persone più fragili : Roma – “Credo che se partiamo dalla legalita’ noi attuiamo la democrazia, quindi questo deve essere il principio da cui partire e a cui arrivare, deve essere il filo conduttore. Un sindaco deve stare vicino agli ultimi, che vuol dire sia agli abitanti di quei quartieri, perche’ Roma ha periferie abbandonate da tempo. Bisogna stare vicino alle persone che si sentono piu’ fragili. Il gesto di ieri si innesta in questo ...

Sanità - Castelli rilancia la crociata M5S : 'La Campania Deve restare commissariata' : 'L'ultimo tavolo tecnico tenuto al ministero dell'Economia e delle Finanze ha sancito che la Campania non è nelle condizioni di uscire dal commissariamento della Sanità', afferma Castelli. 'Ora non ...

Sassuolo - De Zerbi : 'Sensi può fare quello che vuole - Locatelli Deve restare! Il mio futuro...' : Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo , parla a Sky Sport il giorno dopo aver raggiunto l'aritmetica salvezza sulla panchina neroverde: 'Salvarsi in anticipo è molto importante, almeno possiamo già preparare il futuro. L'Empoli darà filo da torcere a ...