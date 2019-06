David e Victoria Beckham | 20 outfit iconici per 20 anni di matrimonio

vanityfair

(Di martedì 25 giugno 2019) 1999. Un completo di pelle per due2000. Se mi fai mettere la bandana, ti cancello2001.incrociato2002. Crocifissi e paillettes2003. In trucker hat we trust2004. Roberto Cavalli mood2005. When gonnellone a fiori meets completo da ufficio2006. Survivor2007. Easy (& chic) rider2008. Posh attitude2009. Sport'n'glam2010. Due look a caso2011. Royal wedding2012. Black & White2013. Chi si somiglia si piglia (black version)2014. Chi si somiglia si piglia (white version)2015. La famiglia Adams/2016. Minimalismo storico2017. Preppy couple2018. L'unione (dei capispalla) fa la forzaIl 4 luglio 1999, in un castello vicino Dublino,Adams, in arte Posh Spice, diventavaper sempre. Ben prima dei Royal wedding di Kate e Meghan, le nozze più amate dai sudditi britci sono state quelle tra la popstar della band del momento e, il ...

